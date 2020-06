Symfonický orchestr Českého rozhlasu zahajuje novou sezonu. Předprodej vstupunek spustí 8. června

Klavírista Ivo Kahánek nebo basbarytonista Adam Plachetka a další výrazné mezinárodní hvězdy ozdobí novou sezonu Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Začíná sice až po letních prázdninách, ale SOČR své plány představuje už nyní. Předprodej vstupenek spouští 8. června. Radiožurnálu to řekl ředitel orchestru Jakub Čížek. Praha 17:47 2. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Symfonický orchestr Českého rozhlasu zahajuje svou novou sezonu. | Zdroj: Český rozhlas

Symfonický orchestr Českého rozhlasu plánuje mimo jiné dva jazzové koncerty v kulturním centru DOX, což je pro letošní sezonu novinka. „Připravili jsme čtyři koncertní řady. Tuto nazýváme Nové horizonty a dostáváme se díky ní k trochu jiným žánrům,“ řekl Čížek.

Novosvětská mezi paneláky. Karlovarští symfonici hrají slavnou symfonii na sídlištích Číst článek

Sezonu připravoval spolu s dramaturgem orchestru Josefem Třeštíkem také současný šéfdirigent Alexander Liebreich a souboru se už rýsují i zahraniční cesty. „O některé zájezdy jsme přišly, v lednu, únoru a březnu máme například cesty do Lince, Vídně nebo Drážďan,“ dodal.

Nejbližší zahraniční cesta by měla orchestr zavést do Japonska, a sice v listopadu. „Pevně věříme, že to vyjde. Zatím s tím za obě strany počítáme,“ uvedl Čížek.

Z mnoha titulů, které orchestr nabízí, na sebe na první pohled poutá pozornost skladba Zbyňka Matějů pro violu s názvem Virus. „O náhodu nejde, je to záměr pana skladatele. Koncert je připraven na 7. září, bude to náš úplně první koncert v nadcházející sezoně v Anežském klášteře,“ řekl šéf souboru.

Programy koncertů jsou uspořádány do čtyř cyklů – Klasika v Rudolfinu, řada Premium přivede na jeviště výrazné světové sólisty, a řada nazvaná Nové horizonty slibuje vystoupení Adama Plachetky s názvem Na Broadway s Adamem Plachetkou ve Fóru Karlín.