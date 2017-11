Sopranistka zazpívala nejvyšší tón ve 137leté historii newyorské opery. 'Zvládnu i víc,' tvrdí pěvkyně

Diváci Metropolitní opery v New Yorku mohou v těchto dnech zaslechnout nejvyšší tón, který kdy zazněl z lidských hlasivek na půdě divadla se 137letou tradicí. Notu A nad vysokým C v představení Anděl zkázy zpívá sopranistka Audrey Lunová, a přestože trvá jen zlomek sekundy, jde o mimořádnou kombinaci genetických vloh, tvrdého cviku a mentální disciplíny, napsal list The New York Times. New York 7:50 9. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sopranistka Audrey Luna zazpívala nejvyšší tón v historii newyorkské Metropolitní opery. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Výkon americké sopranistky je o to obdivuhodnější, že rekordním tónem její postava Leticie vstupuje do děje a takzvané vysoké A zazní ještě dříve, než se pěvkyně ukáže divákům. Metropolitní opera na svém facebookovém profilu přirovnává bezprecedentní počin ke „skoku o tyči až ke Slunci".

Lunová přitom řekla, že její hlasové možnosti sahají ještě dál. „Při zkouškách jsem v minulosti zpívala i C nad vysokým C, takže vím, že na to mám," řekla The New York Times před úterním představením. „Ale nic podobného jsem nikdy nepředvedla na podiu," dodala.

Představení Anděl zkázy vzniklo adaptací stejnojmenného filmu (v originále El ángel exterminador) mexického režiséra Luise Buñuela z roku 1962 a pro zájemce je v Metropolitní opeře k vidění do 21. listopadu. Děj pojednává o večírku aristokratů, z nějž hosté ze záhadných příčin nemohou odejít.

„Ta nota, ten rozsah, lehkost, to vše je metafora pro schopnost překonat psychologické a neviditelné hranice, které kolem nich (postav) vyrostly," vysvětluje význam vysokého A autor hudby operní adaptace Thomas Adès. „Je to okamžik příchodu," komentoval umístění rekordního tónu v ději.