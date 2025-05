Soulový zpěvák Smokey Robinson čelí několika nařčením ze sexuálního násilí. Věc prověřuje policie

Americká policie vyšetřuje, zda se soulový zpěvák Smokey Robinson dopustil sexuálního násilí, jak tvrdí čtveřice žen, které podaly společnou žalobu. Pětaosmdesátiletá hudební legenda podle žaloby nutila své někdejší pomocnice v domácnosti k sexu a omezovala jejich svobodu. Zpěvákův advokát označil obvinění za vymyšlená, ženy se podle něho pouze snaží z Robinsona dostat peníze. Ženy požadují odškodné nejméně 50 milionů dolarů (1,1 miliardy korun). Los Angeles 6:29 16. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soulový zpěvák Smokey Robinson se svou manželkou Francis Gladneyovou | Foto: Aude Guerrucci | Zdroj: Reuters

Úřad šerifa okresu Los Angeles podle stanice BBC uvedl, že vyšetřování je v ranné fázi, další podrobnosti nesdělil.

Depardieu je vinen. Soud potvrdil sexuální napadení dvou žen, dostal 18měsíční podmíněný trest Číst článek

Robinson se podle žen dopouštěl násilných činů od roku 2006. Čtveřice tvrdí, že s obviněními přišla až nyní, protože se bála o obživu a měla strach z reakcí lidí. Ženy původem z Latinské Ameriky rovněž tvrdí, že měly strach, zda otevření případu nemůže negativně ovlivnit jejich možnost setrvat v USA.

„Jsme si jistí, že bude určeno, že se pan Robinson ničeho špatného nedopustil a že jde o zoufalý pokus zmanipulovat veřejné mínění a udělat ještě větší mediální poprask, než byly stěžovatelky dosud schopny vyvolat,“ uvedl hudebníkův advokát Christopher Frost.

Robinson začal svoji hudební kariéru již v roce 1955. V roce 1987 byl uveden do rockenrolové síně slávy, jím napsané písně předělalo mnoho umělců, mezi nimi The Rolling Stones, The Beatles, Michael Jackson, Phil Collins nebo Grateful Dead.

V roce 2016 získal Gershwinovu cenu, kterou uděluje americká knihovna Kongresu skladateli nebo interpretovi za celoživotní přínos v populární hudbě.