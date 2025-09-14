Soutěž mladých hudebníků zná vítěze. Jsou jimi dvě Jihokorejky, mladší je teprve 11 let
Mezinárodní soutěž mladých hudebníků Concertino Praga má letos vůbec nejmladší laureátku. Stala se jí teprve jednáctiletá houslistka Yeonah Kim z Jižní Koreje. Na vítězství dosáhla společně se svou krajankou a hobojistkou Raeun Hong. Záznamy vystoupení přinese Český rozhlas Vltava.
Do 59. ročníku Dvořákovy rozhlasové mezinárodní soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga se přihlásilo 59 hudebníků mladších osmnácti let a pocházejících ze třech kontinentů. Do finále postoupili čtyři hudebníci v kategorii dechových nástrojů a čtyři v kategorii klávesových a strunných nástrojů.
Finálová představení se konala 12. a 13. září. První se uskutečnilo v pražské Betlémské kapli, kde finálovou čtveřici z Itálie, Španělska, Jižní Koreje a Česka doprovodila Pardubická komorní filharmonie pod vedením šéfdirigenta Vahana Mardirossiana.
Mezinárodní porotu složenou z profesionálních hudebníků nejvíc zaujala Jihokorejka Raeun Hong hrající na hoboj, která pro vystoupení zvolila Koncertní kus pro hoboj a orchestr Julia Rietze.
„U dechových nástrojů se výrazněji projeví osobnost sólisty – při práci s dechem a při frázování rychle vnímáte, jak k vám promlouvá. To nakonec rozhodlo o vítězce, přestože všechny výkony v Betlémské kapli měly neuvěřitelně vysokou úroveň,“ uvedl po pátečním finále předseda poroty a houslista Dmitry Sitkovetsky.
O den později proběhlo klání ve Dvořákově síni Rudolfina, kde o hlasy poroty usilovali hudebníci z Lotyšska, Jižní Koreje, Bulharska a Česka. I oni měli doprovod, o který se postaral Symfonický orchestr Českého rozhlasu řízený Tomášem Braunerem.
I v tomto případě vyhrála Jihokorejka, houslistka Yeonah Kim hrající Houslový koncert Petra Iljiče Čajkovského.
Vítězky obou kategorií získaly stipendium od Karel Komárek Family Foundation ve výši 5000 eur a Cenu Českého rozhlasu v podobě nahrávky profesionálního CD. Další finalisté si odnesli stipendia nižší hodnoty.
Finálové koncerty v přímém přenosu uvedl Český rozhlas Vltava. Ten odvysílá i koncert laureátů na Jihočeském festivalu Concertino Praga v Písku, ostatní koncerty festivalu pak nabídne ze záznamu, píše se v tiskové zprávě.