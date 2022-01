Young, nebo Rogan? Spotify dalo přednost podcastu a začalo mazat hudbu kanadského písničkáře

Švédská streamovací služba Spotify začala z nabídky mazat hudbu Neila Younga, a to na základě ultimáta, které jí dal. Kanadskému písničkáři totiž vadí podcast Joea Rogana, který patří mezi nejposlouchanější a který podle něj šíří lživé informace o koronaviru. Jak informoval deník The New York Times, Spotify se proti jeho slovům ohradilo s tím, že má nastavené přísné zásady a že od začátku pandemie smazalo na 20 000 epizod podcastů.

