Startuje osmý ročník festivalu Metronome Prague. Vystoupí Alanis Morissette nebo Rag’n’Bone Man

Netradiční hudební propojení, světové hvězdy i silná česká jména – to vše nabídne letošní ročník festivalu Metronome Prague. Osmý ročník největší metropolitní hudební události odstartuje ve čtvrtek na holešovickém Výstavišti. Fanoušci se mohou těšit na koncerty Alanis Morissette, Rag'n'Bone Mana, Anety Langerové, Michala Prokopa a dalších. Praha 13:10 19. června 2025

Největším lákadlem je bezesporu návrat kanadsko-americké zpěvačky Alanis Morissette, která v Praze vystoupí poprvé po téměř dvaceti letech.

Její koncert slibuje energii, emoce a dávku ikonických hitů, které definovaly 90. léta. „Bude to show plná legendárních skladeb, přesně to, co od Alanis čekáme,“ říká producent festivalu David Gaydečka.

Další z hvězd letošního ročníku je britský zpěvák Rag’n’Bone Man, který do Prahy přiveze svůj osobitý mix blues, hip-hopu a soulu. Známý je především díky megahitu Human, za nějž získal prestižní Brit Award.

Jeho hluboký hlas a autentické vystupování mu vysloužily obdiv fanoušků po celém světě. Na Metronome přiveze nejen osvědčené hity, ale i nové písně, které slibují silný hudební zážitek.

Festival nezapomíná ani na domácí scénu. Aneta Langerová, Michal Prokop, Bára Poláková nebo Klára Vytisková jsou jen částí českého line-upu.

„Na Metronomu zahrajeme všechny písně z nové desky Vega. Bude to koncert hlavně s českými písničkami a s mojí fantastickou kapelou,“ říká Klára Vytisková.

Metronome Prague letos opět klade důraz také na ohleduplnost vůči okolí. Organizátoři provedli technické úpravy, které mají minimalizovat hluk – například přesné směrování repro-soustav, akustická měření v reálném čase nebo zrušení jedné z hlučnějších venkovních stagí.

Venkovní koncerty navíc skončí každý den v předem stanovený čas – ve čtvrtek ve 22.00, v pátek ve 22.45 a v sobotu ve 23.45.