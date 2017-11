Hlavní hvězdou Stimul festivalu bude přední švédský písničkář Jens Lekman

Stimul festival se snaží každoročně představit aktuální jména světové hudební scény.

„Vždycky se snažíme pozvat hosty, o kterých se mluví a kteří mají posluchačům sledujícím současnou hudební scénu co říct. Často se tak jedná o interprety, kteří u nás ještě nevystupovali, nebo kteří dokážou svým koncertem oslovit lidi bez předsudků. Zajímá je kontext a nebojí se objevovat nové hudební styly,“ říká za pořadatele Jakub Zeman.

Shabazz Palaces v MeetFactory | Foto: Jiří Šeda

V minulých letech na festivalu vystoupili interpreti jako Shabazz Palaces, kteří se letos znovu představili v rámci festivalu Struny podzimu, nebo DJ Shadow, který se před dvěma měsíci vrátil do zaplněného klubu Roxy, kde představil svou aktuální desku. Na stejném místě vystoupili o pár týdnů později i skotští Mogwai, které pozval do Prahy poprvé Stimul už v roce 2008. Aktuální vydání Stimul festivalu představí 21. listopadu tři hudebníky.

V Berlíně usazená Australanka Carla dal Forno míchá ve své tvorbě stejnou měrou ambient, drone i filmovou hudbu. Jak ukazují skladby z oceňované desky You Know What It’s Like a letošního EP The Garden, hudební podkres doplňuje dal Forno intimní zpovědí podávané stylem stojícím na pomezí zpěvu a recitace.

Kedr Livanskiy se narodila v době rozpadu Sovětského svazu a v její hudbě se přirozeně míchá atmosféra nekonečných ruských plání podepřená zvukem syntezátorů, rovných beatů a éterického zpěvu. Vycházející hvězda undergroundové elektroniky vydala po výborně přijatém loňském EP January Sun desku Ariadna, na které ukazuje, proč si ji oblíbili příznivci Jessy Lanzy, Boards Of Canada a odtažitého prostředí Sibiře.

Jens Lekman představí v pražském MeetFactory svou aktuální desku nazvanou Life Will See You Now, která dostala v rubrice Deska týdne Radia Wave hodnocení 90 procent.

„Na novince se vracejí všechny ty rozjásané dechy, úsměvné klavíry a smyčce, jak je známe z prvních desek. Dokonce se dá říci, že vše drží pohromadě lépe než v minulosti – skladby tu působí učesaněji, naštěstí to ale nejde na úkor jejich rozmanitosti… Nyní natočil švédský písničkář zvukově pestré album, které neváhá o obtížných tématech vyprávět s naivitou, vtipem, ale i surovou přesností,“ napsal v recenzi Vojtěch Jírovec.

Sedmnácté vydání Stimul festivalu začíná ve smíchovském klubu MeetFactory v půl deváté večer. Vstupenky jsou v předprodeji za 290 korun do 18. hodiny, na místě bude vstupné o sto korun vyšší.