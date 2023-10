99 Zvířat bez Kaliny. ‚Věnoval nám svůj život, teď nás tu nechal jako sirotky,‘ říká zpěvačka Jelínková

Bez předčasně zesnulého frontmana Jana Kaliny vyráží kapela Sto zvířat na tour a křtít jeho poslední album. „Když jsem si stěžovala, že bychom mohli zvolnit, že už taky mám něco nalítáno a že bych potřebovala volnější tempo, co se týče frekvence hraní, tak mi říkal: Buď ráda, že se ještě jezdí,“ vzpomíná v pořadu Host Radiožurnálu zpěvačka Jana Jelínková na náznaky, kdy tušil, že se dalšího tour nedožije. Host Radiožurnálu Praha 16:24 1. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Honza Kalina tak jako naznačoval, my jsme tomu asi nevěnovali moc pozornost,“ říká o úmrtí frontmana kapely Sto zvířat zpěvačka Jana Jelínková | Foto: Martin Stolař / MAFRA

Čtyři týdny před vydáním alba zemřel tahoun kapely, frontman a hlavně váš celoživotní kamarád Honza Kalina. Musel to být šok?

To byl příšerný šok. Bylo to jako blesk z čistého nebe. Doteď jsem se z toho nevzpamatovala a vstávaje lehaje na něj myslím. Střídavě mu nadávám, že si dovolil mě tady nechat takhle osamocenou, sirotka – a nás všechny.

Zvažovali jste třeba, že úplně skončíte?

Taky to bylo ve hře, ale většina z nás má touhu hrát dál, protože si to tak Honza přál. On tak jako naznačoval, my jsme tomu asi nevěnovali moc pozornost.

On tak jako říkal, až tady nebudu, tak to převezmeš ty, Kuba nebo něco. My jsme si mysleli, že to jsou jenom takový ty kecy, že ano, jenže on už asi věděl. A tak si myslím, že on by si to přál. Teď jde o to, abychom nebyli sami sobě revivalem, abychom prostě našli správnou cestu, aby to šlo výš, ne níž.

Chápu to tedy správně, že chybějící hlas Honzy Kaliny zastoupí na křtech hosté?

Ano. Určitě to budou Petr Ostrouchov, Arnošt Hanf, což jsou naši bývalí hráči, kteří prošli Zvířaty. Potom Milan Cimfe, Mardy... Teď je otázka, kdo z nich pojede kam, kteří budou v Praze, kteří v Brně. To už asi necháme, aby bylo překvapení pro diváky.

Ke Sto zvířatům patří hlavně humor. Vy jste se nezapřeli už tím, že jste to turné přejmenovali na 99 zvířat. Kdo tam tedy bude ve finále zpívat? Už se to ví? Protože hosty tam všechny asi nedostanete.

Zatím řešíme dílčí problém. Vyřešíme křty a doufáme, že někdo z nich se vyprofiluje tak, že bude ochoten s námi odjet to turné, těch 99 zvířat. Sto zvířat hraje 99 zvířat Tour.

Noční ptáci

Honza Kalina si prý pochvaloval, že je to nejlepší zvířecí album vůbec. Myslíte si to také?

Doufám v to. Já si myslím, že ano, protože je hodně barevné a myslím si, že tam je poznat mladý náboj nových hráčů i rukopis Honzy Kaliny, protože skládal hudbu s Kubou Červinkou a spolu to cédéčko nejvíc cizelovali, aby to bylo úplně nej, nej a nej. A myslím si, že se to podařilo. Honza z něho byl úplně nadšený a myslím si, že právem.

Je zajímavé, že říkáte, že to cédéčko je hodně barevné ve smyslu žánru, ale obal je černobílý. Ono to trochu evokuje, co už jste naznačila: že jste možná nechytali náznaky od Honzy Kaliny, ale že on tušil, že je to poslední album. Vy jste opravdu nevěděli? Byl vážně nemocný?

Musel být hodně vážně nemocný, ale nám to nepřiznával. Myslím si, že se obával, že bychom mu navrhovali, abychom přestali na chvíli hrát, aby on se dal do pořádku, aby to nějak řešil. Myslím si, že buďto nechtěl, nebo už věděl, že to je bezvýsledné. Nevím. Ale rozhodně tušil, že je to špatné.

On byl tedy i autorem té grafické stránky, jak to bývalo zvykem?

Jako většinou.

Když se tady dívám na sestavu, jediný on je tady s tmavými brýlemi na očích. Nacházíte tam nějaké jako náznaky, vzkazy, že už se loučil?

Na CD asi ne, protože tmavé brýle k Honzovi neodmyslitelně patřily, v těch on chodil pořád. On měl ty tmavé brýle dioptrické a neodmyslitelně to k němu patřilo, akorát když už jsme jeli v noci, tak si je vyměnil za čirá skla. Tím asi ne.

Spíš takovými těmi průpovídkami, které on řekl, ale neberete je vážně: jako že nám to předává. Nebo když jsem si stěžovala, že bychom mohli zvolnit, že už taky mám něco nalítáno a že bych potřebovala volnější tempo, co se týče frekvence hraní, tak mi říkal, buď rád, že se ještě jezdí. Tak na to hodně vzpomínám, že asi už možná tušil.

Určitě se změnila energie v kapele. Jak?

Jsme takoví ztracení, řekla bych. Teprve teď si uvědomujeme, kolik práce Honza skutečně pro kapelu dělal, že tomu věnoval opravdu celý svůj život, možná i na úkor všeho – i ten jeho rodinný život byl tak jakoby až na druhém místě – a tím pádem je komplikovanější, že ta Zvířata pro něj byla vším.

Vidíme, co všechno musel zvládnout, a teď si říkáme, kdo udělá to, kdo udělá tamto, jak to zařídíme, abychom vlastně vůbec mohli dál fungovat. Tak v tom to cítíme hrozně moc. Bylo to jeho děcko.

Honza Kalina odešel pro svoje okolí nenadále, rozhodně předčasně v 58 letech. Nutně vás to asi přimělo k uvažování o vlastním životě?

To rozhodně. Člověk si vlastně není nikdy ničím jistý, a když se rozhlédnu kolem sebe, tak Honza Kalina není jediný, který nás opustil v těchto mladých letech.

My jsme nedávno pohřbili bývalého basistu naší kapely Láďu Přitasila, v březnu tohoto roku. Tomu bylo jenom 56 let. Takže člověk si začne trochu říkat, že by měl zbrzdit. Licituje, kam se ubrat, aby ještě něco stihl.

