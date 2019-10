Začíná 23. ročník mezinárodního festivalu Struny podzimu. Otevře ho zpěvačka Laura Mvula

Struny podzimu letos přivezou světově uznávané hvězdy, složí poctu Jiřímu Suchému a Jiřímu Šlitrovi a promítnou řadu hudebních dokumentů i celovečerních filmů. Tento festival začíná v úterý. V programu se objeví třeba legenda - uznávaný saxofonista Charles Lloyd nebo hiphopeři de La Soul. Letošní 23. ročník odstartuje Laura Mvula ve Fóru Karlín. Praha 10:58 15. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Festival Struny podzimu otevře Laura Mvula. | Foto: Struny podzimu | Zdroj: Struny podzimu

Zpěvačce, pianistce a skladatelce Lauře Mvulu přezdívají Nina Simon moderní doby. Výrazná Britka se silným hlasem kombinuje soul, jazz i R&B prvky. V Praze vystoupí v úterý večer poprvé, a to s filharmonií Brno.

Začíná mezinárodní hudební festival Struny podzimu.

Se zpěvačkou vystoupí také tři čeští hudebníci, kteří ji doprovodí jako jazzové trio. Mezi nimi je i Jiří Levíček.

„Ví, jak dát skladbu dobře dohromady, aby držela po všech stránkách,“ řekl Levíček Radiožurnálu.

Prezident festivalu Marek Vrabec upozorňuje na projekt v režii scénografa Michala Cabana. Tam ožije legendární televizní pořad Recital 64. Pásmo písniček Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra.

„Připomeneme zlatou éru 60. let unikátním recitálem, který se inspiruje právě touto estetikou roháčova recitálu, nadčasového klipového pořadu, natočeného v barrandovském ateliéru číslo 4. A my se tuto atmosféru pokusíme přenést do pražského Rudolfina.“

Struny podzimu zakončí 13. listopadu legendární hiphopeři de La Soul v pražské Lucerně.

„Takový ansámbl, který už před třiceti lety měl tu vlnu obrovské popularity, a teď po třiceti letech vydali novou desku. Tu tady v Praze odprezentují,“ dodal pro Radiožurnál dramaturg festivalu Vilém Spilka.

Deset koncertů v hlavním programu letos doplní i dva samostatné minifestivaly – Offstrings a přehlídka filmů s hudební tématikou Struny ve filmu.