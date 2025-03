Světové popové hvězdy, asijští interpreti i čeští umělci. Festival Colours of Ostrava láká na 120 koncertů

Festival Colours of Ostrava začne za necelé čtyři měsíce. Letos organizátoři vsadili nejen na velké hvězdy celosvětové popmusic v čele se Stingem, The Chainsmokers nebo Iggym Popem, ale i na asijské interprety. V industriálním areálu Dolních Vítkovic v půlce července na návštěvníky čeká přes 120 koncertů. Nabitý je ale i divadelní program. Praha 13:45 26. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Festival Colours of Ostrava láká na 120 koncertů (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Festival letos láká třeba na vystoupení Junga Jaeila, hudebního skladatele, který stojí za hudbou k oscarovému snímku Parazit nebo k oblíbenému seriálu Hra na oliheň.

„Je to ojedinělý koncert v rámci celé Evropy. Není to součást žádného evropského turné. Je to vystoupení připravené přímo pro Ostravu s Janáčkovou filharmonií a zcela novým vizuálním designem,“ popisuje pro Radiožurnál umělecká ředitelka a zakladatelka festivalu Zlata Holušová.

Na Colours of Ostrava dorazí se speciálním setem Jung Jaeil, autor hudby k Parazitovi a Hře na oliheň Číst článek

Festival letos vsadil hned na několik asijských interpretů. „Je to něco nového, neobvyklého, něco, co hýbe i virtuálním světem. Opravdu ráda objevuji a pro mě jsou i ty asijské cesty velkým čerstvým větrem, který ráda přivážím i do Česka,“ doplňuje Holušová.

Zvuk současného španělského popu přiveze čtyřiatřicetiletý zpěvák Alvaro Soler. Své největší sólové hity, ale i písně, které nahrál se skupinou The Police, zazpívá a na kytaru zahraje Sting. V areálu Dolních Vítkovic vystoupí také američtí The Chainsmokers, punkrockový zpěvák Iggy Pop nebo skupina Snow Patrol.

Colours of Ostrava nabídne přes 120 koncertů a v programu najdeme i česká jména. „Vystoupí Ben Cristovao, Vladimir 518, J.A.R., Dan Bárta nebo Jana Kirschner,“ vyjmenovává dramaturg Filip Košťálek.

Festival i letos přivítá tisíce fanoušků ze zahraničí – především z Polska, Německa, ale i z Asie. Právě ti bývají často překvapeni netradičním areálem, ve kterém se čtyřdenní akce koná.

„Pro návštěvníky ze zahraničí je jedinečné, že nás do takového areálu s tak velkou akcí vůbec někdo pustil. Ale my stále věříme, že máme inteligentní publikum, které areál nebude ničit,“ podotýká výkonná ředitelka Petra Řezníčková.

Nabitý je i divadelní program. Letošním tahákem je one-man show Žáby s Ivanem Trojanem. Na scéně Divadla Gong se představí Bára Poláková v představení Něhy. Fórum Meltingpot pak nabídne přednášky a diskuse o umělé inteligenci, kyberbezpečnosti nebo hledání vlastní identity.