Zpět na české pódium ho přivedl Chopin. Světoznámý český klavírista možná naposledy vystoupí v Praze

Český pianista začal studovat hudbu na Univerzitě v Ostravě díky výjimce už ve třinácti letech, v patnácti debutoval s Českou filharmonií. Studoval také ve Vídni nebo v Katovicích. Lukáše Vondráčka považovali za zázračné dítě, jeho vítězství v soutěži královny Alžběty z roku 2016 dokonce odborníci srovnávali se ziskem zlaté olympijské medaile. Ve středu a ve čtvrtek se pianista vrací do Prahy a možná naposledy vystoupí ve své rodné zemi.

„Nechal bych to otevřené, Nejsem schopen to nyní upřímně říct,“ řekl k možnosti dalších pražských koncertů.

Zpět do Čech ho přilákala možnost ponořit se do hudby Frederyka Chopina. „Každý klavírista k němu má blízký vztah. Byl to básník klavíru. Měl křehkou duši a velmi smutný život. Ta hudba je ale dojemná a krásná. Je pro mě čest strávit s takovým géniem čas na pódiu,“ řekl Vondráček pro Radiožurnál. „Člověk nikdy neví, jak dlouho bude moci hrát, je to mentálně náročná práce a rád bych si zachoval vzpomínku za Chopina.“

Souznění s dirigentem

Vondráček také hovořil o vztahu s polským dirigentem Antoni Witem, se kterým během obou koncertů vystoupí, a s nímž se bez problému domluví polsky. „Rozumím mu. Nejspíš i díky tomu, že jsem do Katovic dojížděl jako malý na lekce a se spoustu polských umělců se znám jako s kamarády.“

Komunikace s dirigentem jde ale podle klavíristy za hranice slov. „V ideálním případě bych chtěl najít s dirigentem souznění. Společně bychom se měli shodnout na nejbližší interpretaci. Ale i já mám své vlastní představy a uměleckou osobnost, které věřím. I kdyby mělo dojít k rozepřím, ze svého ideálu neslevím. S panem Witem ale k neshodám nedochází. Je to velký muzikant,“ nešetřil Vondráček slov chvály.

‚Chybovat je nepodstatné‘

Vondráčka budou během koncertů doprovázet pražští symfonikové. A jak sám říká, zvuk orchestru považuje za „jeden z nejdůležitějších faktorů“. V tomto smyslu si ale více cení emocionálního prožitku. „Noty každý profesionální orchestr zahraje, pak jde ale o to, jakou má zvuk barvu, jak jsou emocionálně napojení na dílo a jak umí reagovat na sólistu a dirigenty.“

Sám tak nepovažuje bezchybnou prezentaci za ideál, a nepřesnosti naopak vnímá jako znak pravého umění. „Na umění je nejkrásnější, co ho činí lidským, a to jsou právě chyby a občasné nedokonalosti. Nemyslím si, že by perfektní provedení bylo pro umělce ideálem. Ocením, kdy do toho dají srdce,“ řekl na adresu orchestru a odkázal se i na jednoho z největších hudebních géniů.

„Jak říkal Beethoven: ‚Chybovat je nepodstatné, ale hrát bez vášně je neodpustitelné.‘ Dokud je to baví a hrají nejlépe, jak umí, je mi ctí s nimi hrát,“ dodal Vondráček.

Středeční i čtvrteční koncert Lukáše Vondráčka se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK se uskuteční ve Smetanově síni Obecního domu od 19.30. Zazní například Chopinův Druhý klavírní koncert, skladby Vítězslava Nováka nebo Witolda Lutoslawského.