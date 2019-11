Izraelský hudebník Avishai Cohen vystoupí v Praze. Jazzmana doprovodí rozhlasový symfonický orchestr

Merci Saint -Michel-sur-Orge!

Now we are on our way to Prague to the @ForumK

for 'An evening with Avishai Cohen ' with @Symfonický Orchestr Českého rozhlasu

Show on Friday 8/11 at 7.30pm

Last tickets!! https://t.co/dkEJZB1tZd pic.twitter.com/9JZBiFgCtr