Symfonický orchestr Českého rozhlasu představil novinky na příští sezonu. Vystoupí i v Anežském klášteře

Světoví sólisté jako hosté, nová koncertní scéna i původní skladby přímo na tělo – tak bude vypadat nová koncertní sezona Symfonického orchestru Českého rozhlasu (SOČR). Ten ve čtvrtek v budově Českého rozhlasu na Vinohradské třídě v Praze představil svůj kompletní program. Sezonu zahájí první koncert nové abonentní řady. Zazní i hudba Antonína Dvořáka. Praha 21:21 25. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Symfonický orchestr Českého rozhlasu a šéfdirigent Alexander Liebreich. | Foto: Symfonický orchestr Českého rozhlasu | Zdroj: Český rozhlas

Před pěti lety hrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu Dvořákovu osmou symfonii pod taktovkou Libora Peška v Rudolfinu. Teď ji nastuduje šéfdirigent SOČRu – Němec Alexander Liebreich. Ředitel SOČR Jakub Čížek vysvětlil, v čem bude řada Premium zajímavá.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Symfonický orchestr Českého rozhlasu představil kompletní program příští sezóny.

„Zavádíme novou koncertní řadu, nazvali jsme ji Premium. Vybrali jsme čtyři koncerty, které by měly být možná tím nejlepším po té interpretační a umělecké úrovni z toho, co budeme v příští sezoně nabízet. V minulé sezoně měli pouze jednu abonentní řadu a to byla v Rudolfinu řada R s 12 koncerty. A ta další řada – Komorní i Nové horizonty víceméně zůstala, že si lidé kupovali vstupenky jednotlivě na jednotlivé koncerty. My zavádíme do příští sezony další dvoje abonmá - na tu prémiovou řadu a na tu řadu komorní,“ řekl Radiožurnálu.

Mladí i hvězdy

Kombinovat zdánlivě nekombinovatelné, dát prostor mladým umělcům i světovým hvězdám – to je podle Alexandera Liebreicha cesta, jak udržet orchestr na špičkové úrovni.

„Je pravda, že ten program, na kterém jsme velmi důkladně pracovali, se snaží kombinovat tradiční klasiku s moderní, živou hudbou, což je myslím něco, co musí dělat každý orchestr, který se chce udržet při životě,“ sdělil Liebreich Radiožurnálu.

Symfonický orchestr Českého rozhlasu vede nový dirigent Alexander Liebreich Číst článek

Každý rok má Symfonický orchestr Českého rozhlasu svého rezidenčního umělce. Kdo to bude v nové sezoně, prozradil Jakub Čížek:

„Bude jím Sergej Chačatrjan – světová hvězda a jeden z nejlepších houslistů současnosti. Stejně tak jako Leila Josefowicz, která se objeví na dvou koncertech v příští sezoně. Z těch dalších hostů bych rád zmínil ještě Jeana-Efflama Bavouzeta. Vidím zde autora, skladatele Ondřeje Štochla, kterého jsme právě oslovili, jestli by pro SOČR napsal nové dílo. Budeme mít českou premiéru jiného českého autora, Ondřeje Adámka. A toto je ještě další jméno – István Várdai, kterého jsme po třech letech opět pozvali, a s ním se pojí výročí koncertu Edwarda Elgara.“

Hostujícím dirigentem bude Marek Šedivý – ten bude dirigovat třeba program Slavných baletů ve filmu na jaře příštího roku. Velkou novinkou sezony 2019/2020 bude i jedno netradiční koncertní místo. Komorní řadu přesouvá SOČR do středověkého klenotu v centru Prahy – do Anežského kláštera.