Osud manželky italského vůdce. Symfonický orchestr Čro uvede hudební dílo s Radůzou v hlavní roli

Anita Garibaldi, manželka italského vůdce a revolucionáře Giusseppe Garibaldiho, je známou hrdinkou zejména v Latinské Americe. Její dramatický život po boku sjednotitele Itálie inspiroval zpěvačku, multiinstrumentalistku a hudební skladatelku Radůzu. Hudebně dramatické dílo o Anitině životě uvede v pondělí ve Foru Karlín společně se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Praha 15:27 28. listopadu 2018

Nový hudební kus propojuje hudbu, zpěv, mluvené slovo a taneční doprovod. Vznikl na podnět Radůzy, která se zároveň představí v hlavní roli. Na osudu Anity Garibaldi jí láká romantický příběh i fakt, že hrdinka není v Česku moc známá. „Byla to taková ‚sekanda‘, že jsem si říkala, že by mohlo být zajímavé udělat dramatický útvar na toto téma. A když přišla nabídka ze Symfonického orchestru Českého rozhlasu, tak jsem se jich zeptala, jestli by nechtěli tuhle věc napsat na zakázku,“ vysvětluje zpěvačka.

Anita, vlastním jménem Ana Maria de Jesus Ribeiro da Silva, se narodila do chudé rodiny rybářů v jižní brazilské provincii Santa Catarina. Ve čtrnácti letech byla nucena se provdat za Manuela Duarte Aguiaru, jenž ji opustil, aby se připojil k císařské armádě.

S Garibaldim se setkala v roce 1836 a po jeho boku se aktivně účastnila bojů u Imbituby a u Laguna. Následovala ho i do Itálie, kde ho podporovala v boji za její sjednocení. Zemřela ve věku nedožitých 28 let.

V roli vypravěče vystoupí Miloš Stránský. Choreografii nastudoval Martin Dvořák. Celý koncert se odehraje po taktovkou dirigenta Jana Kučery v pondělí 3. prosince od 19:00 hodin ve Foru Karlín.