Rozhlasoví symfonici nahráli ke stému výročí speciální píseň. Tvoří ji známé znělky z vysílání

Aneta Langerová, Mirai nebo Lenka Filipová – ti a mnozí další vystoupí 18. května v pražských Riegrových sadech. Společně tam s námi můžete oslavit 100 let rozhlasového vysílání na našem území. Na koncertu zazní i speciální píseň, která je složená ze známých rozhlasových znělek. Praha 9:14 4. května 2023

Od znělky tehdejšího Českého rozhlasu 2 – Praha přes provokativní melodii ranní rozcvičky až po současný motiv Radiožurnálu. Padesátka symfoniků nahrála v největším rozhlasovém studiu S1 na pražských Vinohradech speciální píseň, složenou z tónů, které posluchači důvěrně znají z vysílání.

‚Od znělky Českého rozhlasu 2 až po motiv Radiožurnálu.' Poslechněte si reportáž Jiřího Štefla o nahrávání písně v audiozáznamu.

„Pro mě asi nejikoničtější znělku, kterou si pamatuji z dětství, je ta, kterou měl pořad Pozor, zákruta. A pak se mi i vybaví znělka stanice Hvězda,“ říká Petr Wajsar, autor skladby Český rozhlas Story.

Speciální několikaminutovou skladbu doplní ještě videoprojekce, která přiblíží nejdůležitější momenty v historii rozhlasového vysílání.

„Hudebně to doufám není zdaleka tak hrozné, jako to bylo v realitě během druhé světové války a okupace vojsky v roce 1968. Obě tyto části se tam vyskytují hudebně. A myslím si, že i v rámci průvodního mluveného slova, bude posluchač srozuměn s tím, která ta část to je,“ doplňuje Wajsar.

Na každém tónu záleží, ostatně píseň budou v jeden okamžik poslouchat statisíce rozhlasových posluchačů. Instrumentalisté proto každou část nahrávají několikrát.

Oslavy 100 let rozhlasového vysílání na našem území začnou v pražských Riegrových sadech ve čtvrtek 18. května po 18. hodině. Program uslyší živě i posluchači Radiožurnálu, Dvojky a regionálních stanic Českého rozhlasu.

