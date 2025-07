Taneční hudba nebyla módní vlna, ale je to stále sílící fenomén, říká DJ Armin van Buuren

Na festivalu Beats for Love v Ostravě vystoupil jeden z nejvlivnějších světových DJů Armin van Buuren. V rozhovoru pro Radiožurnál popsal, kdy se do taneční hudby zamiloval, co dělá letní hit letním hitem a proč tolik špičkových DJů pochází právě z Nizozemska. Mluvil i o tom, kam podle něj taneční scéna směřuje – a proč má dnes každý žánr své vlastní publikum. Rozhovor Ostrava 0:15 8. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Do taneční hudby se van Buuren nejvíce zamiloval při jednom ze svých legendárních koncertů v klubu Cream v Liverpoolu | Foto: Jakub Zatloukal | Zdroj: Český rozhlas

Pamatujete si ten moment, kdy jste si uvědomil: Taneční hudba, to je ono, tohle chci dělat?

Myslím, že jsem byl opravdu hodně mladý, když jsem poprvé začal vnímat hudbu. Ale když se na začátku 90. let zrodil styl hudby house, úplně mě to pohltilo. Bylo to nové, svěží, rebelské. Poslouchalo to jen pár lidí, hrálo se to na málo místech… a já měl obrovské štěstí, že jsem u toho mohl být.

Bylo několik momentů, kdy jsem se do té hudby opravdu zamiloval – některá alba pro mě byla zásadní. Ale jeden konkrétní okamžik si pamatuju jasně – po koncertě v legendárním klubu Cream v Liverpoolu jsem si doma lehl do vany a jen jsem přemýšlel. Měl jsem ten večer s publikem neuvěřitelné spojení a tehdy jsem si řekl: „Tohle opravdu může být moje cesta.“ Byl to nádherný pocit.

Taneční hudba je často spojená s létem. Jak se vlastně dělá letní hit? Je to jiné než běžná skladba?

Když mluvíme o letním hitu, podle mě jde o song, který se hraje naprosto všude – v DJ setech, v barech, restauracích i klubech. To je ta pravá definice letního hitu. Před pár lety jsem měl třeba písně jako This Is What It Feels Like nebo Blah Blah Blah, a ty zněly i v těch nejmenších barech. To je ten moment, kdy si řeknete: „Jo, tohle lidi fakt chtějí slyšet.“

Nizozemský DJ Armin van Buuren při svém koncertu na festivalu Beats for Love v Ostravě | Foto: Martin Kusyn | Zdroj: Český rozhlas

Spolupracujete s umělci z úplně jiných žánrů, třeba s Jon Bon Jovim. Jak si vybíráte, s kým budete pracovat?

Když něco píšu nebo produkuju, většinou nepřemýšlím o tom, jestli to bude komerčně úspěšné. Někdy ano, ale většinou prostě následuju instinkt. Hledám hudební propojení s konkrétním člověkem.

Spolupracovat s novým a začínajícím umělcem může být stejně vzrušující jako práce s hvězdou. Na mém novém albu jsem pracoval s Davidem Guettou, Bon Jovim nebo Mobym, ale taky s novými jmény. A bylo to neskutečně inspirativní – člověk se pořád učí.

Nizozemsko – země DJům zaslíbená

A řekněte – proč je vlastně tolik slavných DJů z Nizozemska?

To vám nemůžu říct… musíte mít nizozemský pas! Ale vážně – taneční kultura má u nás dlouhou a silnou tradici. Nejde jen o známé DJs, ale máme i skvělé taneční rozhlasové pořady, organizátory akcí, booking agentury. Jsou to profesionálové s obrovskými zkušenostmi.

Je šílené, když přijedu třeba do Guatemaly nebo Kuala Lumpuru a v zákulisí slyším jen nizozemštinu. Lidi od pyrotechniky, světel, zvuku – všichni jsou z Nizozemska. A je dost možné, že i tady v Ostravě je část produkce z naší země. Vždycky to tak bývá.

A kam podle vás směřuje taneční hudba?

Spousta lidí si myslela, že taneční hudba je jen módní vlna, co brzy odezní. Ale ukázalo se, že je to naopak – roste a sílí. Dnes už vlastně neexistuje jednoznačná taneční hudba. Část house hudby se slila s popem, jiná část zůstává v undergroundu – a to je dobře.

Každý subžánr si hledá svou cestu. Dřív byl jen house, pak přišlo techno a taky tvrdší styly… všechno to mám ale kořeny v housu. A dnes? Máte techno festivaly, dubstep festivaly, každý styl má vlastní publikum. A to je skvělé.

Armin van Buuren podle svých slov při hudební tvorbě následuje především svůj instinkt | Foto: Martin Kusyn | Zdroj: Český rozhlas