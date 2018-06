Skupina Tata Bojs slaví 30. výročí. Připomeňte si její největší úspěchy

Z partičky tří hanspaulských školáků se Tata Bojs časem vypracovali do pozice jedné z nejzajímavějších kapel české hudební scény. Dnes jim aplaudují i festivalové davy velkých pódií a jejich koncertům je společná živelná radost z hraní a z odezvy diváků. A to již třicet let, neboť poprvé oficiálně vystoupili 29. června 1988 v tělocvičně TJ Spartak Dejvice. Den poté dostali svá poslední vysvědčení.

