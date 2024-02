Taylor Swift a Miley Cyrus ovládly ceny Grammy. Z dvou hitů ve filmu Barbie bodoval ten od Billie Eilish

Své majitele už zná 94 zlatých gramofonů. V americkém Los Angeles se v noci předávaly hudební ceny Grammy. A bodovaly především ženy. V nejsledovanější kategorii, tedy album roku, vyhrála zpěvačka Taylor Swift, která je první interpretkou, která tuto cenu získala už počtvrté. Los Angeles 7:02 5. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Taylor Swift přebírá cenu Grammy | Foto: Robert Hanashiro-USA TODAY | Zdroj: Reuters

Cenu za nejlepší album roku převzala Taylor Swift, získala ale také sošku za nejlepší popové vokální album.

„Chtěla bych vám říct, že tohle je nejlepší moment v mém životě. Ale takhle šťastná se cítím, když dokončím píseň, když zpívám se svými tanečníky na podiu nebo když jedu na turné. V tomhle všem chci dál pokračovat. Moc vám všem děkuji za to, že můžu dělat to, co miluju,“ prohlásila Taylor Swift.

Zároveň oznámila novou desku, která vyjde 19. dubna a ponese název Tortured Poets Department.

Hudební ceny doprovázel i jeden filmový souboj. Ve snímku Barbie zazněly dva velké hity – jeden z nich je Dance The Night od britsko-albánské zpěvačky Dua Lipy.

Písní roku se ale stala What Was I Made For? od Bilie Eilish. „Děkuji ti Greto Gerwigová za natočení nejlepšího filmu roku,“ vzkázala ve své děkovné řeči Billie Eilish režisérce filmu Barbie.

Miley Cyrus se radovala z ceny za nejlepší nahrávku a nejlepší popové sólové představení za píseň Flowers.

Několik úspěchů si připsal i rapper Killer Mike, kterého ale ze sportovní haly, kde se ceny předávaly, z dosud neznámých důvodů vyvedla policie v želízkách.

Moderátor večera Trevor Noah ve svém úvodním vystoupení zmínil, že umělá inteligence se stále víc a víc dostává i do hudebního průmyslu. Na druhou stranu ji ale ocenil – bez ní by nevznikla třeba poslední nahrávka skupiny Beatles, která vyšla před pár měsíci.

O hudební vystoupení v průběhu večera se postarala například čtyřnásobná držitelka cen Grammy Tracy Chapman, která zazpívala píseň z roku 1988 Fast Car.