Taylor Swift roztančila tuzemská kina. Snímek z aktuálního turné připomíná zásadní písně její kariéry

Své aktuální stadionové turné vyprodala během několika hodin. Nemá problém s tří a půl hodinovým koncertem. A dav fanoušků na jednom z nedávných vystoupení dokonce vyvolal seismickou aktivitu. Tohle všechno dokáže kolem sebe strhnout americká zpěvačka Taylor Swift. Atmosféru The Eras Tour teď fanoušci mohou zažít i v tuzemských kinech. Praha 7:51 16. října 2023

Kulturní fenomén současnosti. To je The Eras Tour americké zpěvačky Taylor Swift. Na několikahodinovém koncertu připomíná zásadní písně své hudební kariéry, která začala před sedmnácti lety. Pozornost fanoušků dokáže udržet nejen svými chytlavými melodiemi, ale i propracovanou show a také svým přirozeným šarmem.

To, že bude o aktuální turné enormní zájem, předeslal už prodej vstupenek v roce 2022 na americkou část koncertů. Za jediný den Swift prodala bezmála 2,5 milionu vstupenek. A to ještě žádný jiný interpret nedokázal. Další termíny koncertů, tentokrát už i evropských, Taylor Swift zveřejnila letos v létě. A opakoval se velmi podobný scénář - miliony fanoušků na svá místa čekali ve virtuální online frontě.

Ti šťastní, kterým se podařila rozluštit pravidla prodeje vstupenek, se tedy příští rok mohou těšit na koncerty na rozlehlých stadionech například v Německu, Itálii, Velké Británii nebo Nizozemsku. Ti, kteří štěstí neměli, ale smutnit opravdu nemusí. Taylor Swift poslala své vystoupení na plátna kin po celém světě, včetně Česka. A je velmi realistické.

Klavír porostlý mechem

V první scéně se letem z ptačí perspektivy divákům otevírá stadion SoFi v Los Angeles, na kterém se snímek letos v srpnu na třech vystoupeních natáčel. A jestli si někdo myslel, že půjde pouze o výběr toho nejlepšího, tak se velmi mýlil. Za zlomek ceny, než za který se prodávaly vstupenky na americké koncerty, mají fanoušci možnost shlédnout bez pár písní celé vystoupení.

Právě z délky svého koncertu si Taylor Swift sama utahuje. Respektive utahuje si z lidí, kteří jí říkali, že tři a půl hodinový koncert je nemožný. „Co tam jako budeš dělat?“ ptali se. „Uvidíme se tam,“ odpovídala Swift.

Koncert začíná mixem písní Miss Americana & The Heartbreak Prince a Cruel Summer. Je tedy jasné, že první set patří éře, kdy Taylor Swift napsala a vydala desku Lover. A už první písně nenechají fanoušky v některých kinosálech sedět a běží k promítacímu plátnu, aby si mohli zatancovat. Ještě více tanečníků ale přilákají písně z alba Fearless, kde je i hit Love Story.

Taylor Swift během The Eras Tour | Zdroj: Aerofilms

Pro každou svoji éru si Taylor Swift a její tým připravili také speciálně upravenou stage. Někdy zpívá od klavíru, který je porostlý mechem, jindy zase na střeše domečku. A někdy si vystačí na celém pódiu sama se sebou.

Na koncertu nechybí ani desetiminutová verze písně All To Well, která dokazuje, že Taylor Swift ani nepotřebuje velkolepou show. Vystačí si pouze se sílou svého hlasu a s kytarou. V akustické provedení můžeme slyšet i skladby Our Song a You’re On Your Own, Kid.

Svoji těžce budovanou pověst, kterou nicméně poškodili hudební kritici, ale i kolegové z hudební branže, Talor Swift připomíná písněmi z alba Reputation. Tady je nutné ocenit impozantní počáteční přechod, který set otevírá a virtuálně dodělaný had, který obmotává 75 metrů dlouhé pódium.

Úspěch v kinech

168minutový kino-koncert zakončuje sedm písní ze zatím posledního alba Midnight. Taylor Swift tak fanouškům ukazuje všechny své prozatímní polohy. Vyrostla jako country zpěvačka a teď je nejvyhledávanější popovou hvězdou světa.

„Hráli jsme tenhle koncert v dešti i za sluníčka, v nemoci i ve zdraví, ať se v našich životech dělo cokoli. A dělali jsme to s úsměvem na tváři díky tomu, co nás vítalo na druhé straně,“ uvedla 33letá zpěvačka v odkazu na své oddané fanoušky. Fanoušky, kteří i když neulovili vstupenku na koncert, tak stejně před stadion přišli a nahlas si písně zpívali společně na parkovišti.

Za koncertním snímkem stojí držitel ceny Emmy režisér Sam Wrench. Ten už v minulosti točil například pro zpěvačku Billie Eilish nebo sedmičlenný boy band z Jižní Koreje BTS.

Za první víkend koncert v amerických a kanadských kinech utržil 96 milionů amerických dolarů. A to z něj dělá nejvýdělečnější koncertní film v USA během prvního promítacího víkendu. Tisíce fanoušků už ho viděli i v českých kinech. Nyní už je asi pouze otázkou času, kdy se objeví na některé ze streamovacích služeb. Stejně jako tomu bylo u turné k albu Reputation.