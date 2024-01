Taylor Swift ustojí tříhodinový koncert i neustálou pozornost. Je nejvyhledávanější popstar světa

Své aktuální stadionové turné vyprodala během několika hodin. Nemá problém s tříapůlhodinovým koncertem. A dav fanoušků na jednom z nedávných vystoupení dokonce vyvolal seizmickou aktivitu. Tohle všechno dokáže kolem sebe strhnout americká zpěvačka Taylor Swift. Právě té patří další Příběh roku 2023, které sestavil Český rozhlas Radiožurnál. PŘÍBĚHY ROKU 2023 Washington 13:52 2. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Taylor Swift na turné The Eras Tour | Foto: MARIO ANZUONI | Zdroj: Reuters

Kulturní fenomén současnosti. Zpěvačka Taylor Swift dokáže pozornost fanoušků udržet nejen svými chytlavými melodiemi, ale i propracovanou koncertní show a také svým přirozeným šarmem. Právě tohle všechno je vidět, a hlavně slyšet na jejím aktuálním celosvětovém stadionovém turné, na kterém připomíná své nejzásadnější hity.

To, že bude o aktuální turné enormní zájem, předeslal už prodej vstupenek v roce 2022 na americkou část koncertů. Za jediný den prodala bezmála 2,5 milionu vstupenek. A to ještě žádný jiný interpret nedokázal.

Další termíny koncertů, tentokrát už i evropských, Taylor Swift zveřejnila v létě. A opakoval se velmi podobný scénář – miliony fanoušků na svá místa čekaly ve virtuální online frontě.

Ti, kteří rozluštili pravidla prodeje vstupenek, tak mohli vidět tříapůlhodinové vystoupení. Právě z délky svého koncertu si Taylor Swift sama utahuje. Respektive utahuje si z lidí, kteří jí říkali, že tříapůlhodinová show je nemožná.

„Lidé za mnou chodili a říkali, tak ty jsi vydala pět alb, ke kterým jsi nejela na turné. Co budeš dělat? Uděláš koncert se všemi alby? Vždyť to bude strašně dlouhé. A já odpovídala, že ano a bude se to jmenovat The Eras Tour.“

Fanoušci, kteří se na koncert nedostali, si celou show užívali na parkovištích před stadiony. A letos na podzim si pak mohli zazpívat a zatancovat v kinech po celém světě. A právě tam Taylor Swift trhla další rekord. Snímek se stal nejvýdělečnějším koncertním filmem historie.

A nejde jenom o hudbu. Taylor Swift díky svému turné dokáže rozpohybovat ekonomiku měst, ve kterých vystupuje. A červencový koncert v americkém Seattlu pak rozpohyboval i Zemi – vyvolal seizmickou aktivitu o síle malého zemětřesení.

‚Užívejte si dobrodružství‘

Taylor Swift svým fanouškům na Eras Tour ukazuje všechny své prozatímní polohy. Vyrostla jako country zpěvačka a teď je nejvyhledávanější popovou hvězdou světa. A právě proto přichází i o své soukromí.

Příznivci ji sledují všude a o jejích dalších krocích na poli soukromém, ale i profesním, zase diskutují na sociálních sítích. I z toho důvodu v letošním roce nedala moc rozhovorů. Výjimkou bylo interview pro časopis Time, který ji označil za osobnost roku 2023.

„Za ta léta jsem se naučila, že nemám čas ani prostředky na to, aby mě někdo tlačil do věcí, na kterých nezáleží. Ano, když jdu na večeři, tak před restaurací nastane chaotická situace, ale stejně chci jít na večeři s přáteli. Život je krátký, užívejte si dobrodružství,“ říká Taylor Swift v rozhovoru.

A kromě koncertování Taylor Swift znovu nahrává svá už dosud vydaná alba, z toho důvodu, že v minulosti jí byly její písně kvůli při mezi vydavateli doslova ukradeny a ona tak přišla o autorská práva na svoji hudbu.

A vypadá to, že i rok 2024 bude na hudební scéně patřit hlavně Taylor Swift. Se svou deskou Midnights ovládla nominace na ceny Grammy, které se budou předávat 5. února. Zpěvačka se svým nákladným turné navštíví také Evropu, Asii, Austrálii i Kanadu – celkem by měla odehrát přes sedmdesát koncertů. A fanoušci očekávají, že vydá další nová alba.