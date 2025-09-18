Thom Artway: Čeština mi otevřela dveře k lidem. Na nové desce je to slyšet
Thom Artway vydal nové album Občas to tak mám, na kterém už podruhé zpívá výhradně česky. V rozhovoru pro Radiožurnál otevřeně mluví o tom, proč mu rodný jazyk otevřel cestu k publiku, jak deska vznikala u rybníka i v zahradní boudě a proč chce, aby lidé z koncertů odcházeli hlavně s úsměvem.
Je to vaše druhé česky zpívané album – dvě zahraniční, dvě česky zpívané. Kde se stal ten přerod? Proč se vám čeština tolik zalíbila?
Je to rok 2020, kdy jsem si uvědomil, že chci začít zpívat česky. Do té doby jsem se češtiny bál, což je vlastně strašný paradox – jsem Čech, Moravák, ale byl jsem zvyklý zpívat anglicky, hodně jsem byl v zahraničí.
Jenže pak mi začalo vadit, že na koncertech nemůžu publikum úplně vtáhnout. Koncert je o energii, o propojení, a když lidé nerozumí textům, chybí tomu důležitá rovina. Hraju především pro české publikum a chtěl jsem, aby rozuměli i slovům. Od té doby jsou koncerty podle mě daleko lepší – lidé chápou, o čem zpívám.
Nechci tvrdit, že nikdo nerozumí anglickým textům. Ale často je to tak, že mimo refrén a pár sloganů se člověk nechytá. I já mám problém pochopit texty zahraničních interpretů a propojit se s nimi. A to mi začalo vadit, tak jsem sebral odvahu a začal psát česky.
Je české publikum v tomhle specifické – že raději slyší české texty?
Myslím, že ano. I když mladí dnes umí anglicky dobře, rodný jazyk je rodný jazyk. Když zazní čeština, publikum to vnímá jinak, emotivněji. Je to přirozené, protože s tím jazykem jsme se narodili.
Přechod na češtinu
Bylo pro vás obtížné začít psát v češtině, když jste byl zvyklý na angličtinu?
Bylo. Jednou jsme udělali českou verzi mého největšího hitu „I Have No Inspiration“ pro televizní seriál, ale to byla spíš výjimka. Psát česky je těžší – člověk je „nahatý“, každé slovo s ním rezonuje.
Musíte i jinak pracovat s melodií, protože čeština má svá specifika – třeba důraz na první slabiku. To nutí volit jiná slova a jinak klenout melodie. Zpočátku to bylo těžké, ale postupně se to stalo přirozenější. Dnes mě to hodně baví a mám pocit, že jsem se v češtině našel.
Jak se do vaší hudby propisuje Morava?
Možná v detailech – třeba řeším, jestli říct „tento“ nebo „tenhle“. Jsem Moravák, ale žiju v Praze, takže už občas mluvím jinak. Hudebně mě ovlivnil folklor, cimbál, dechovka. Ty melodie jsem slýchal odmala a někdy z toho vycházím, když skládám.
Reaguje na vás publikum na Moravě jinak než v Čechách?
Myslím, že ne. Jsme pořád jedna země a všude je to v pohodě.
Lidové nebo táborové písně hrajete i na vašich koncertech. Dá se ta atmosféra navodit i na velkých festivalech?
Ano. Skoro vždycky během koncertu sejdu z pódia mezi lidi a zahrajeme „Panenku“. To je snad jediná píseň, kterou hrajeme, a není moje. Dělám to proto, abychom se s publikem ještě víc propojili. „Panenku“ zná každý a atmosféra se okamžitě změní – je to jako u táboráku.
Táborovou atmosféru navozujete i se Štěpánem Urbanem, s nímž hodně spolupracujete.
Štěpán je skvělý písničkář a můj kamarád. Spolu s Matějem Soukupem mají velkou zásluhu na téhle desce. Se Štěpánem si prostě sedneme, povídáme si a najednou vznikne písnička. Většina skladeb vznikla tímhle přirozeným způsobem, bez tlaku. Je to člověk, se kterým se cítím úplně přirozeně. Jsem rád, že mám kolem sebe takové lidi – díky nim deska zní tak, jak zní.
Občas nic nevznikne
Když se sejdete, je to rovnou s cílem napsat písničku?
Někdy si řekneme „pojďme do studia, zkusíme něco“. Ale když nic nevznikne, nehroutíme se z toho – jdeme se projít a napíšeme jindy. Štěpán je navíc takový, že pořád hraje. Když má v ruce nástroj, začne si hrát a zpívat. Často z toho vznikl nápad, který jsme hned rozvinuli. Někdy byla písnička hotová za dvě hodiny.
Vznikaly nové skladby i na netradičních místech?
Titulní píseň jsme částečně psali u Sirákovického rybníka, kde jsme si pronajali chatu. Atmosféra toho místa se do nahrávek propsala.
Nahrávali jsme také u Matěje Soukupa v jeho „boudě“ na zahradě – vedle sekaček a nářadí. Tam má totiž studio. Bylo to hodně autentické. V profi studiu jsme netočili, chtěli jsme, aby nahrávka byla spontánní, přirozená a dřevní.
Takže velké a profesionální studio by se k téhle desce nehodilo?
Ne. Možná příště, až budu chtít jiný zvuk. Tahle deska ale vznikala spíš z pohody a setkávání a to je na ní slyšet.
Ed Sheeran nedávno řekl, že jsou pro něj stále důležitá rádia. Máte to stejně?
Ano. Dnes už si málokdo sedne a poslechne celé album. Hudby vychází tolik, že to nejde stíhat. Proto jsem rád, když moje písničky hrají rádia. Díky tomu se dostanou k lidem, kteří třeba přijdou na koncert nebo si pak poslechnou celé album. Třeba teď Český rozhlas hraje „Nonu“ a mám z toho velkou radost.
Sledujete, kde vás hrají?
Já moc ne, ale hlídá to za mě brácha. Vždycky mi napíše: „Hele, hrajou tě v rádiu.“
Čekají vás koncerty k nové desce. Jak budou vypadat?
Bude to patnáct koncertů. Začínáme 16. října v Plzni. Turné se jmenuje Zblízka a bude akustické, hodně intimní. V Praze třeba v Malostranské besedě – chceme udělat atmosféru jako v pokojíčku, trošku táborák. Zahraju celou novou desku i starší věci. Myslím, že to bude hezké setkání – plné srandy, ale i vážnějších písní.
S čím chcete, aby fanoušci odcházeli z koncertu?
Jednoznačně s úsměvem. To je pro mě nejdůležitější. Ponurých písniček je už dost, já chci šířit radost a dobrou energii.
‚Depku vypíšu do písničky‘
Proč si myslíte, že tolik interpretů stále píše ponuré písně?
Někdy to člověk prostě potřebuje. I já, když mám depku, tak ji vypíšu do písničky. Je to způsob, jak si ulevit, ale i jak pomoct lidem, kteří to potřebují slyšet.
Název alba Občas to tak mám vychází právě z toho. Někdy zapomenu, proč to všechno dělám, a musím se zastavit a podívat do sebe. Když jsem v pohodě psychicky i fyzicky, vznikají nejlepší věci.
Co bude po turné?
V zimě bych chtěl psát nové písně. Je na to víc času, není tolik koncertů. Mám spoustu nápadů, klidně na dvě další desky. Ta další by mohla být ještě akustičtější a rád bych přizval i hosty – třeba Anetu Langerovou nebo Tomáše Kluse.
Máte už něco v šuplíku?
Ano, na diktafon si nahrávám každý den nějaké melodie. Nápadů je hodně, ale většinu, co jsem chtěl dokončit, jsem dokončil na téhle desce. Takže spíš budu pracovat s novými nápady.
Dokázal byste si ještě představit, že hrajete na ulici?
Dokázal, ale jsem rád, že už se můžu živit koncerty. Na ulici jsem strávil hodně hodin a naučil se spoustu věcí. Jako start to bylo skvělé. Dnes už bych na to spoléhat nechtěl, ale jednou za rok si zajedu do Německa hrát na ulici, spíš jako výlet. Třeba v prosinci – je tam spousta lidí a má to kouzlo.