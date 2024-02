Spor mezi TikTokem a hudebním vydavatelstvím nekončí. Ze sociální sítě zmizí další 4 miliony písní

Spor mezi TikTokem a americkým hudebním vydavatelstvím Universal Music pokračuje dalším stahováním hudebních skladeb z čínské sociální sítě. Zmizet by měly další asi čtyři miliony písní. Podle některých odhadů ale může být odstraňování hudby z TikToku ještě masivnější. V krajním případě by mohlo jít až o 80 procent veškerých skladeb, se kterými platforma pracuje, píše server BBC. Šanghaj 20:07 28. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kvůli neshodám mezi TikTokem a Universal Music na konci ledna ze sociální sítě zmizely asi tři miliony skladeb. | Zdroj: Profimedia

Zatím z TikToku kvůli vypršení smluvních závazků zmizel třeba jeden z největších hitů poslední doby Murder on the Dancefloor od Sophie Ellis-Bextor.

Nyní by měly vypršet i ty smlouvy, které se týkají konkrétních autorů a autorek tvořících pod vydavatelstvím Universal Music.

Podle TikToku by z platformy mělo zmizet dalších zhruba 30 procent populárních skladeb, což čítá asi čtyři miliony hudebních produktů. Mezi nimi by mohly být třeba hity od Harryho Stylese nebo Adele.

Podle některých odhadů by ale mohlo být odstraněno až 80 procent populárních písní. Vliv by na to mohla mít tzv. rozdělená autorská práva.

Ta by mohla způsobit, že pokud se autoři nebo autorky podepsaní pod vydavatelskou odnoží společnosti Universal Music podíleli na nějaké písni od jiného vydavatelství, a to třeba jen malou částí, teoreticky by se odstranění z platformy týkalo i té.

Zasáhlo by to tak i další velké vydavatelské společnosti, jako jsou třeba Sony nebo Warner, ale i stovky dalších nezávislých vydavatelství.

Obě společnosti se totiž nedohodly na nových licenčních smlouvách, obsahujících zvýšení poplatků za autorská práva a finanční kompenzace pro umělce a umělkyně, jejichž hudba se na sociální síti objevuje.