Tom Odell vydává nové album A Wonderful Life a v listopadu se vrátí do Prahy
Britský zpěvák a skladatel Tom Odell přichází s novou deskou A Wonderful Life, na které zachycuje „nepořádek a spletitost lidské existence“. Fanoušci se na jeho emotivní balady mohou těšit i naživo – do Česka dorazí 19. listopadu v rámci svého turné.
Od jemných klavírních tónů až po intenzivní emotivní závěr – přesně takové jsou písně čtyřiatřicetiletého Toma Odella. Ve stejném duchu se nese i jeho nové album A Wonderful Life, na němž, jak sám říká, zachycuje nepořádek a spletitost lidské existence.
„Texty píšu každý den a dělám to od šestnácti let. Poslední roky je to spíš automatické psaní, snažím se najít něco pravdivého. Posledních pár let se mi z mnoha důvodů změnil život. Měl jsem problémy s vydavatelstvím, trpěl jsem úzkostmi, měl jsem panické ataky. A aktuální deska je záznamem někoho, kdo se snaží cítit líp a uzdravit se,“ uvedl Tom Odell v podcastu The Art of Longevity.
Nové skladby vznikaly devět měsíců během cestování – často daleko od domova. „Chtěl jsem natočit album živě a se svojí kapelou. Psal jsem ho devět měsíců a pak jsme ho nahráli. Má to v sobě takovou živou energii. A jsem strašně rád, že na něm slyším ducha svého bubeníka Tobyho a cítím jeho esenci, stejně tak jako Maxovu basu. Takže kdokoliv, kdo nás viděl naživo, doufám, že v té desce ucítí výraz našeho koncertu,“ dodává Odell.
Koncertní zážitek
Tom Odell se od začátku kariéry pohybuje na pomezí popu a indie folku, jeho nejsilnější zbraní je citlivá práce s klavírem a naléhavý vokál. Kritici oceňují jeho schopnost propojit intimní zpověď s hymnickými refrény, které dokážou oslovit široké publikum.
Novinka A Wonderful Life navazuje na tuto tradici, zároveň ale přináší syrovější a upřímnější pohled do Odellova osobního života.
Tom Odell pravidelně koncertuje i v Česku. Naposledy se představil začátkem června jako předskokan zpěvačky Billie Eilish ve vyprodané pražské O2 areně. Tentokrát se vrátí v rámci svého vlastního turné – vystoupí 19. listopadu ve sportovní hale v Holešovicích.
Odellovy koncerty jsou známé pro svou intenzitu a schopnost vtáhnout publikum. Zatímco na deskách pracuje s jemnými nuancemi a aranžemi, naživo vsází na syrovou energii a propojení s fanoušky.
Kariéru odstartoval v roce 2012 a už o rok později získal prestižní ocenění BRIT Awards. Na kontě má sedm studiových desek a jeho největším hitem zůstává píseň Another Love z roku 2013, která dodnes rezonuje mezi fanoušky po celém světě.