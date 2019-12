Zpěvák s ochraptělým hlasem i herec ztvárňující zkrachovalce. Tom Waits slaví 70. narozeniny

Americký zpěvák, skladatel a herec Tom Waits oslavil 7. prosince sedmdesátiny. Fanoušky zaujal během své kariéry ochraptělým hlasem i vizáží podivného chlapíka. Léta skládá balady na pomezí šansonu, blues či jazzu, které se nejčastěji zabývají bizarními lidskými osudy a charaktery. Do americké rokenrolové síně slávy byl uveden v březnu 2011, v Česku vystoupil jednou, na dvou koncertech v roce 2009. Pomona/Praha 19:45 7. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zpěvák a herec Tom Waits | Foto: Michael O'Brien

Jeho hudba ovlivnila řadu autorů. Cover verze jeho písní mají v repertoáru Bruce Springsteen (Jersey Girl), Rod Stewart (Downtown Train), nebo The Eagles (Ol' '55).

Narodil se v kalifornském městečku Pomona. Od 14 let se protloukal Kalifornií a střídal spousty zaměstnání - hasič, zmrzlinář, taxikář, barman, myl nádobí a auta. V roce 1972 jako vyhazovač u jednoho ze sandiegských klubů mezi vystoupeními bavil dav svými songy. Dostal nabídku dělat předskokana Franku Zappovi.

V roce 1973 mu vyšla první deska Closing Time s netypicky téměř folkovým zvukem a čistým hlasem.

Další alba ze 70. let - The Heart of Saturday Night, Nighthawks at the Dinner, Small Change, Foreign Affairs a Blue Valentine - již dávala tušit jedinečnost jeho produkce.

Jeho filmové postavy si také žijí vlastním životem. Vždycky ztvárňoval notorického desperáta či zkrachovalou existenci s drsným kouzlem. Do svých filmů ho obsadili jeho přátelé, mezi které patří i Francis Ford Coppola (Drákula, Outsiders, Dravé ryby a Cotton Club), Jim Jarmusch (Tajuplný vlak, Mimo zákon a Kafe a cigára). Objevil se i ve filmu Terryho Gilliama Král rybář, ve sci-fi Wima Wenderse Až na konec světa či v Prostřizích Roberta Altmana.