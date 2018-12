Divoké roky jsou za námi, říká frontman Tří sester Lou Fanánek Hagen

Texty jeho písní vždy byly plné slovních hříček a nápadů. A důkazem je i poslední deska Tří sester s názvem Svobodu ředkvičkám! „Došlo u mě ale i k posunu, objevil jsem příznivou fascinaci smrtí. Zřejmě to přichází s věkem. Člověk dospěje do stadia, kdy si to začne připouštět,“ přiznává Lou Fanánek Hagen v rozhovoru s Lucií Výbornou.

Rozhovor Praha 15:57 25. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít