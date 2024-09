Třicet let od legendárního koncertu Pink Floyd v Praze. Na Strahovský stadion přišlo 130 tisíc fanoušků

Elektrizujicí. Tak přesně taková byla před třiceti lety atmosféra na prvním pražském koncertě kapely Pink Floyd. Pamětníci se shodují, že kombinace hudby a velkolepé světelné show je do dnes nezapomenutelná. Připomenout si ji můžete také díky autentickému záznamu, který je dostupný na kanálu Youtube. Praha 19:04 7. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Z mysli vyvstávaly obrazy finálních scén Spielbergova Blízkých setkání třetího druhu, interiér kolosální vesmírné lodi Nostromo,“ napsal v recenzi v roce 1994 textař a publicista Jan Petřičko.

„Přes 130 tisíc přímých účastníků přišlo na tři hodiny velké podívané, spojené s poslechem božího soudu kapely, která dávno překročila hranice běžné rockové zábavy a stala se multimediálním fenoménem. Jako by po smrti Beethovenů, Mozartů a Bachů nadešlo v hudbě vakuum, do něhož napumpovali vzduch až Pink Floyd,“ stojí v dobové recenzi.

Potemnělou vesmírnou atmosféru po několikaminutovém sólu baskytaristy Rogera Waterese vystřídal s příchodem zpěváka Davida Gilmoura rej barevných laserů a na obřím kulatém plátně se začaly s písničkou Shine On You Crazy Diamond promítat první videoklipy.

‚Splněný sen‘

„Tam se splnil sen. Když se rozsvítily světla, tak jste si připadali, že hledíte do slunce. Když se ozývaly zvuky ze všech stran, tak byly v takové síle, že se to téměř nedalo uchopit,“ vzpomíná hudebník a výtvarník Rudolf Mareš.

Pink Floyd, kteří na pódiu vypadali jako úplně obyčejní chlápci v džínech a tričkách, nakonec odehráli i se dvěma přídavky 22 songů. U písně Comfortably Numb na diváky čekalo další překvapení.

„Měli připravené cosi uprostřed stadionu, ve vrcholné fázi se najednou nad Strahovským stadionem rozzářilo další slunce, jehož paprsky objímaly celou tribunu,“ popisuje svůj zážitek v současnosti 59letý fanoušek.



Publikum, které s kapelou zpívalo od začátku do konce, se do největšího varu dostalo při skladbě Another Brick In The Wall.

Na konci impozantní show se David Gilmour s publikem rozloučil českým nashledanou. Skupina, která prodala 67 milionů desek, se ale do Česka v této sestavě už nevrátila. Loni v květnu tady sólově vystoupil nejdříve Roger Waters a o dva měsíce později bubeník Nick Mason se svou kapelou.