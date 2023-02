S novou deskou nikam nespěchala. Pink na Trustfall vybízí posluchače, aby se nebáli vstoupit do neznáma

„Tohle je nejlepší album, jaké jsem kdy udělala. Měla jsem na něj hodně času,“ říká k nové desce zpěvačka Pink, vlastním jménem Alecia Beth Moorová.

Na devátém studiovém albu vybízí posluchače k tomu, aby se nebáli vstoupit do neznáma. „Když jsem ho nahrávala, stalo se mi mnoho špatných věcí. Nikdy jsem s ním ale nespěchala. Když byly například moje děti nemocné, všechno jsem odložila a zaměřila jsem se na ně,“ dodává v rozhovoru pro americkou stanici ABC.

Pink nové písně nepředstavila pouze na streamovacích službách. Videoklipy se promítaly i na newyorském Times Square. Americká pop rocková zpěvačka chce deskou Trustfall prolomit rutinní způsob života.

V písni When I Get There, která celou desku otevírá, Pink vzpomíná na svého otce, který jí zemřel v roce 2021.

Rebelka s dětmi

Pink patří k nepřehlédnutelným postavám populární hudby a na koncertech předvádí nevídanou a dravou show. Rodačka z malého města v Pensylvánii se přitom v posledních letech trochu uklidnila, za což mohou hlavně její dvě malé děti. Dříve výrazná rebelka také umravnila svůj slovník. Pro ostřejší výrazy i tak ale občas nechodí daleko.

Majitelka sytého až mírně nakřáplého hlasu přitahuje pozornost svéráznou mluvou a také tím, že se nebojí otevřeně říct svůj názor na cokoliv - od politiky přes ochranu zvířat, práva homosexuálů až po partnerské vztahy.

Především je ale výtečnou muzikantkou, což dokazují nejen ceny nebo výroky kritiků, ale i přízeň jejích posluchačů.

Její pseudonym (česky růžová) může odkazovat do světa krajek a panenek Barbie, ve skutečnosti ale byla Pink odmalička pěkně divoká. Už v devíti si prý zapalovala jednu cigaretu od druhé a v deseti vyzkoušela marihuanu.

V patnácti se rozhodla, že nechce zpívat sladké písničky, na just si obarvila vlasy na růžovo a začala vystupovat pod přezdívkou Pink - tu prý dostala, protože jí v rozpacích růžovějí tváře.

Už její debutová deska Can't Take Me Home (2000) byla v USA dvakrát platinová. Následující album M!ssundaztood (2001) natočila Pink rychle a přišel ještě větší úspěch, navíc po celém světě. Za pomoci písničkářky Lindy Perryové, bývalé členky 4 Non Blondes, se přiblížila víc rocku.

Česko mine

V Česku Pink koncertovala třikrát, naposledy v květnu 2013 ve vyprodané pražské O2 areně. Ani tentokrát ale s novou deskou do Česka nepřijede. Pink vystoupí na stadionech v Severní Americe, ale i v Evropě.

Její karnevalovou show, kde se nebojí zpívat hlavou vzhůru nohama a ještě z několikametrové výšky, uvidí třeba ve Francii, Rakousku nebo v Belgii.