Taylor Swiftová nečekaně ohlásila vydání nového alba, jmenovat se bude Folklore

Americká zpěvačka Taylor Swiftová využila pauzu, již si vynutila epidemie koronaviru, k natočení nového alba. Ve čtvrtek oznámila na instagramu, že její osmá deska vyjde o půlnoci. Jmenovat se bude Folklore a vychází rok po vydání jejího předchozího alba Lover. New York 19:29 23. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Klip roku vyhrála Taylor Swift. Cenu za celoživotní dílo získala jako první rapperka Missy Elliott | Foto: Lucas Jackson | Zdroj: Reuters

„Většina toho, co jsem plánovala na léto, se nekoná. Ale stalo se něco, co jsem neplánovala. Vzniklo mé osmé studiové album, Folklore. Překvapení. Dnes o půlnoci vydám zcela nové album písniček, do nichž jsem vložila všechny své nápady, sny, obavy a úvahy. Napsala a natočila jsem toto album v izolaci,“ informovala fanoušky Swiftová.

Zpěvačka Swiftová překonala Michaela Jacksona. Získala šest cen American Music Awards Číst článek

Na albu se 16 skladbami se představí také kapela Bon Iver, multiinstrumentalista Aaron Dessner a Jack Antonoff, s nímž Swiftová spolupracuje často. Swiftová také napsala, že klip s písní Cardigan bude mít premiéru o půlnoci východoamerického času (v pátek v 6.00 SELČ) a byl natočen za přísných bezpečnostních opatření daných koronavirem. „Dohlížel na to zdravotní inspektor, všichni měli roušky a dodržovali vzdálenosti. Já jsem se líčila, česala a upravovala sama,“ napsala Swiftová.

Napsala nebo se podílela na tvorbě všech písní, přičemž při 11 z nich spolupracovala se zakladatelem skupiny Bon Iver Justinem Vernonem.

Swiftová také sdělila, že by se za normálních okolností rozmýšlela, kdy nastane k vydání alba ideální čas. V této mimořádné době se prý ale rozhodla neotálet. „Instinkt mi říká, že když uděláte něco, co se vám líbí, měli byste to světu nabídnout,“ napsala na instagramu.

Zpěvačka vydala své sedmé album Lover loni v srpnu, šest předchozích se dostalo v USA v prodejnosti na nejvyšší příčky.