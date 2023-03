U2 vydávají novou desku. Skladby Beautiful Day nebo With Or Without You dostaly intimnější háv

With Or Without You – velký hit, který U2 nahráli v roce 1987 na legendární desce The Joshua Tree. Ani ten nesmí na čerstvě vydaném albu chybět. Ovšem v nové, netradiční podobě. Ne každému posluchači tedy aktuální pojetí musí lahodit jako původní studiová verze. Dublin 20:45 17. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít U2: Larry Mullen Jr., Bono, The Edge a Adam Clayton (archivní foto) | Foto: Matt Baron/BEI/Shutterstock Editorial | Zdroj: Profimedia

Na desce Songs of Surrender, což v překladu znamená Písně odevzdání, hraje klíčovou roli ztišené aranžmá s akustickou kytarou coby hlavním doprovodným nástrojem. Skladby mají nová tempa i některé tóny, akordy, a dokonce i slova.

Fanoušci U2 si na kolekci čtyř nových desek, pojmenovaných podle členů U2, můžou poslechnout nové verze hitů jako Beautiful Day, Where the Streets Have No Name nebo Pride.

„Hudba vám dává možnost cestovat v čase. A nás začalo zajímat, jaké by to bylo přenést naše rané písně do 21. století,“ popisuje kytaristaThe Edge.

„To, co začalo jako experiment, se rychle rozvinulo v posedlost a spousta našich písní podlehla novým interpretacím. Nové tempo, tónina a v některých případech i úplně nové akordy a texty,“ dodává. A láká tak fanoušky k poslechu.

S novou deskou se U2 na turné nechystají. Frontman Bono ale pro irskou stanici RTÉ nevyloučil koncerty v americkém Las Vegas.

„Ještě k tomu nemohu nic říct, jinak byste mě museli zastřelit. Ale pokud tu budeme hrát, bude to jiné a větší než všechno ostatní, co kdy vidělo Las Vegas nebo zbytek světa,“ naznačil Bono.

Koncerty mají být podle médií tematicky inspirovány albem Achtung Baby, které vyšlo v roce 1991.

Není ani jasné, zda v tom případě za bicí usedne bubeník Larry Mullen, který už delší dobu bojuje se zdravotními problémy a letos ho čeká několik operací.