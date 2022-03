‚Volá Kyjev, padá opona.‘ Ukrajinská punková kapela přezpívala hit London Calling kapely The Clash

Kapela Beton na přezpívání hitu dostala zelenou od samotných členů The Clash. Bohdan Hrynko, Oleg Hula a Andriy Zholob cover verzi nahráli ve studiu západoukrajinského Lvova.

Textem se Kyiv Calling odkazuje na podporu Ukrajinské armády a adresuje západní země ve snaze získat větší podporu. V jedné sloce zpěvák a kytarista kapely Zholob zpívá o „příchodu železné doby a pádu opony.“

Tím pravděpodobně odkazuje na projev prezidenta Volodymyra Zelenského, který před německým spolkovým sněmem hovořil o nové železné oponě v Evropě mezi Ruskem a ostatními zeměmi.

Pocta vojákům

Po čtyřech týdnech války obsahuje skladba i reference na některé válečné události. Výrazem „Neustoupíme, jsme přece doma, tak ruské lodi, táhněte do p*dele,“ Beton skládá úctu třinácti obráncům Hadího ostrova, kteří se ani po výzvě ruského námořnictva a výrazné přesile odmítli vzdát se vzkazem „Ruská válečná lodi, jdi do p*dele.“

Podle prvotních zpráv obránci zahynuli, ukrajinské námořnictvo ale později uvedlo, že se nachází v ruském zajetí.

Videoklip obsahuje kromě členů kapely a záběrů z nahrávání i různé fotky a videa z fronty, které Beton získal od rodiny, přátel i přímo vojáků, kteří se účastní obrany před vpádem Ruské armády. Na Youtube má k nedělnímu ránu pře 100 tisíc shlédnutí.

Samotní členové kapely jsou připraveni svoji zemi bránit. Zholob, vystudovaný ortoped, podle serveru The Guardian nyní léčí zraněné Ukrajince z řad vojáků i civilistů. Bubeník Hrynko a basista Hula jsou připraveni vyrazit do boje, pokud budou na frontu povoláni.

Legendy punku

„Mnoho Ukrajinských hudebníků už je na frontě nebo brání některá území a města,“ uvedl pro Guardian Zholob. „Vyměnili kytary za zbraně. Doufáme, že tahle píseň ukáže ukrajinského bojového ducha a odhodlání zastavit ruskou agresi. Jsme rádi, že se bude hrát po světě jako symbol solidarity a naděje,“ dodal Zholob.

Syn punkových legend chce zlikvidovat sbírku Sex Pistols za miliony korun. Punk je mrtvý, tvrdí Číst článek

Kapelu The Clash založil v roce 1976 zpěvák Joe Strummer společně s kytaristou Mickem Jonesem, basistou Paulem Simononem a bubeníkem Terrym Chimesem.

Poměrně rychle si získali velkou popularitu, společně se Sex Pistols definovali styl britského punku 70. let. Jejich písně často nesly protirasistické a sociální poselství.

The Clash se rozpadli v polovině 80. let, Strummer zemřel v roce 2002 na vrozenou srdeční vadu. Kapela se do mainstreamové pozornosti znovu dostala v roce 2016, kdy jí díky tematickému zasazení hitu „Should I Stay or Should I Go?“ do seriálu Stranger Things znovu získal popularitu Netflix.