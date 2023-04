Umělá inteligence může být hudebním skladatelem. Dokončila už třeba práce Dvořáka nebo Beethovena

Pro někoho „strašák“ pro jiného výzva k objevování. I tak reagují lidé na příchod počítačových systémů, které mají znaky umělé inteligence. Podobné programy budou moci v budoucnu pomáhat k běžným ale i kreativním úkolům. Jak už si to ostatně vyzkoušeli programátoři na klasických skladbách. Do počítače jim stačilo zadat jen krátký začátek hudebního díla a systém si dál už poradil sám. Praha 11:46 7. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Skladatelem už je i umělá inteligence (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Stačí pět not a umělá inteligence vám vymyslí úplně novou Chopinovu skladbu. I tak málo stačilo už před několika lety důmyslným programům, které dny a týdny analyzovaly hudební partitury známých umělců – třeba včetně velikána klasické hudby Ludwiga van Beethovena.

Můžete si tak poslechnout jeho desátou symfonii, kterou nikdy nenapsal. Ta je výsledkem snahy umělé inteligence napodobit Beethovenův styl. V tom jí pomáhal také skladatel Walter Wezowa.

„Dostával jsem k ruce desítky nebo možná i stovky různých souborů. Bylo to, jako kdyby vedle mě seděl Beethoven a dával mi zapsané různé nápady a části partitur. Mým úkolem bylo tato data, zapsaná do specifické notace, připravit pro orchestr. To bylo velmi zábavné,“ popsal rakouský hudebník na nedávné konferenci o využívání takzvané „AI“ při skládání.

„Při práci s umělou inteligencí nemáte žádné limity. Je to podle mě zatím jenom začátek něčeho mnohem většího. V jádru mě tvorba s AI kreativně obohacuje. Ukazuje mi to nové možnosti, které by mě třeba ani nenapadly. I u toho ale musíte být stále kreativní a používat nástroj smysluplným způsobem,“ dodává Wezowa.

Skladby vytvořené umělou inteligencí mohou zpočátku znít uměle a roboticky. Pokud ale tyto tóny zahraje živý muzikant, rázem získají jiný rozměr.

„Novinku“ Antonína Dvořáka takto „oživil“ klavírista Ivo Kahánek. Desátou symfonii nazvanou Z budoucího světa dopsal za skutečného autora složitý počítačový systém. Ten učili programátoři skládat hudbu několik let.

První posluchači pak mohli symfonii slyšet v podání komorního pražského orchestru PKF v Dvořákově síně pražského Rudolfina před třemi lety.

S Eminentem bez Eminema

Počítačové jazykové modely si našly cestu také do populární hudby. „Byl jsem prostě zvědavý, co umělá inteligence dokáže,“ popsal před pár dny pro americkou stanici CNN známý DJ David Guetta.

Ten si za hodinu s pomocí složitých programů napsal a nahrál text oblíbeného rappera Eminema - aniž by se s ním potkal nebo ho ke spolupráci oslovil.

„Stroje ale nikdy nebudou mít hudební vkus, jako mají lidé. Řada tvůrců bude zase na umělou inteligenci naštvaná, protože budou mít pocit, že je ohrožuje, bere jim práci. Je to ale podobné jako s mícháním desek. Taky mě hudebníci začali kritizovat, že vystupuju, že jsem známý, aniž bych uměl hrát na nějaký nástroj,“ říká svátostnými DJ a pokračuje: „Do budoucna bych rád s AI pracoval, mám totiž rád podobné novinky.“

Podle Guetty je ale zatím brzo na to, aby ve Spojených státech Amerických vznikly zákony, které práci s umělou inteligencí omezují.