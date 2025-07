Uplyne 20 let od policejního zásahu na CzechTeku. Dramatické události připomíná rozhlasová série

Pro tanečníky symbolizoval naprostou svobodu, jiní to zase komentovali jako nebezpečnou zábavu. Do historie se hudební festival CzechTek ale zapsal i kvůli násilnému zásahu policie v roce 2005. Od něho uplyne v úterý přesně před dvacet let. Silně medializovaná událost následně vyvolala vlnu protestů a otázek, jestli bylo ze strany státu vše v pořádku. I to připomíná nová publicistická série s názvem CzechTek: Příběh českého ravu. Tachov 15:29 28. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policejní zásah na CzechTek 2005 | Foto: Petr Eret | Zdroj: ČTK

Stěny z reprobeden, před kterými poskakují tanečníci a na druhé straně pořádkové policejní vozidla, které rozhání na louce lidi. Podobné záběry kolovaly před dvaceti lety v téměř všech médiích.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslední CzechTek v roce 2005 připomíná nová rozhlasová série „Příběh českého ravu“

Velkou hudební akci chtěly bezpečnostní složky rozehnat s tím, že přijely chránit okolní pozemky. Festival byl ale na legálně pronajaté louce.

Autor série Šimon Šafránek se ale vrací ještě hlouběji ke kořenům elektronické hudby a kultury, která byla pro politiky problémová i v zemích na západ od nás. „Pro někoho to asi působilo protispolečensky. Jak to já ale čtu, tak technaři jenom chtěli, aby je všichni nechali na pokoji. Je zajímavý, že ty si uděláš scénu pro sebe a svoje kamarády, spustí to tsunami a najednou ti na akci jezdí 40 000 lidí z celý Evropy,“ komentuje Šafránek.

Rozhlasové archivy prolínají v sérii dokola se opakující beaty, které podtrhují i rozhovory i s pamětníky a zahraničními hosty, jako je Joe Rush. Ten přijel do Česka s prvními kamiony, tzv. sound systémy, už v roce 1994.

„Začalo to mojí partou – Mutoid Waste Company. Původně jsem dělal na filmových dekoracích, vyráběl jsem kulisy. Pracoval jsem na Hvězdných válkách a Vetřelci. Říkal jsem si, že by v dekoracích dal udělat skvělej mejdan. Začal jsem si brát všechny krámy, které by se stejně vyhodily, a začal jsem si dělat vlastní kulisy,“ vypráví Rush.

Odkud se dostaly stíhačky MiG až na festival v Hostomicích? Jak se z undergroundové akce stala očekávaná letní událost, o které věděla celá Evropa? I to se dozvíte v třídílné dokumentární sérii CzechTek: Příběh českého ravu, kterou si můžete poslechnout od na Českém rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších streamovacích platformách.