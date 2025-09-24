‚Uvidíme, kam nás ta cesta zavede.‘ Rozhlasový orchestr má nového šéfdirigenta Eliase Grandyho
Symfonický orchestr Českého rozhlasu má novou vedoucí tvář, je jí německo-japonský dirigent Elias Grandy, který přijel se zkušenostmi z Německa, Japonska i Spojených států. Ve funkci nahradí dirigenta Petra Popelku, který v orchestru působil od roku 2020. „Je to celoživotní výzva. Něco, co se každý den učíte v mnoha, mnoha aspektech,“ říká Grandy v exkluzivním rozhovoru pro iROZHLAS.cz.
Co posloucháte ve svém volném čase?
Tahle otázka se mi velmi líbí. Upřímně řečeno, ve volném čase moc hudbu neposlouchám. Nevím, je to podobné, jako když jste profesionální plavec. Když netrénujete, nejdete do bazénu a neříkáte si, že si jen tak zaplavete pár bazénů pro radost. Víte, je to moje profese. Zkrátka rád nic neposlouchám. Občas jdu na procházku a poslouchám přírodu, ale neposlouchám hudbu.
Jak jste se od hraní dostal k dirigování? Hrál jste na více nástrojů, třeba na violoncello i na jiné... Co vaši kariérní dráhu změnilo?
Pro mě osobně to bylo to, že jsem viděl lidi, jak to dělají, když jsem šel do opery, a pomyslel si: „To je něco, co bych chtěl dělat.“ Pak jsem s tím začal a z nějakého důvodu si někteří lidé mysleli, že mi to opravdu jde, tak jsem v tom pokračoval.
A stále to miluji, protože dirigování je profese, která je... Je to celoživotní výzva. Něco, co se každý den učíte v mnoha, mnoha aspektech, protože nakonec je to vedení. Je to práce, kterou děláte na mnoha různých úrovních.
A pak se dostáváme k otázce, co je dnes to vedení? Co to znamená vést? Poslouchání je jeho důležitá součást. Věřím, že je to velmi důležité, a s orchestrem to máte každý den. Nejprve musíte naslouchat, než řeknete „pojďme tímto směrem“ nebo než učiníte rozhodnutí. Jde totiž také o rozhodování.
Začínám na nové pozici. To se týká také instituce, jak se zapojíte do týmu, který stojí za orchestrem, a navíc – nebo možná to nejdůležitější – máte právě také vedoucí roli, pokud jde o publikum, protože vaším hlavním úkolem je zastupovat skladatele, dovést publikum prostřednictvím toho, jak orchestr zní, k míru. Nikdy se vám to nepodaří úplně. Proto si myslím, že je to celoživotní cesta, růst do této vedoucí role.
Orchestry mají svoji osobnost
Pracoval jste také s japonským i německým orchestrem… Myslíte si, že to tady bude jiné? Těšíte se na nějaké změny?
Ano, stoprocentně to bude jiné. Každý orchestr je jiný. Není to jen otázka národa, kultury nebo regionu. Každý orchestr má svou vlastní osobnost a to je jedna z nejzajímavějších věcí. Je to skupina asi 95–100 lidí. A vy vstoupíte do místnosti a začnete s nimi zkoušet.
Některé osobnosti cítíte jako včelí úl v tom nejlepším smyslu. Každý včelí úl má určitou energii a atmosféru a to je tak trochu jako orchestr. Je to jako velká skupina lidí a každá z těchto skupin je tvořena mnoha jednotlivci a má svou vlastní osobnost.
Ale kromě toho se velmi těším na to, že budu objevovat a učit se a věnovat se této neuvěřitelné, úžasné, krásné tradici a linii české hudby, protože čím více se do toho teď dostávám, protože je to teď součástí mé práce, tím více mě to nejen fascinuje, ale nemohu uvěřit, jak to, že to není mnohem více známé mimo Českou republiku.
Kolik velkých skladatelů, kteří někdy nejsou ani považováni za Čechy, má své kořeny v České republice? Například Gustav Mahler, kterého si všichni spojují s Vídní, ale ve skutečnosti se narodil v Čechách.
Řekl byste, že je těžší dirigovat rozhlasový orchestr? Důležitou součástí koncertu je určitě vizuální spojení s orchestrem… Je těžší vyjádřit pocity a emoce skladby pouze prostřednictvím zvuku?
Velmi zajímavá otázka. Existuje určitá energie, která může být vytvořena pouze tehdy, když je přítomno publikum.
Vidět, že publikum poslouchá to, co jste předvedli, a je tomu otevřené, to vytváří energii, kterou je velmi těžké znovu vytvořit, pokud jste pouze ve studiu a nahráváte. Velmi často také nahráváme věci, které i předvádíme. Takže jen vyčistíte pár věcí, aby to mohlo být i publikováno.
Pokud je to opravdu jen pro nahrávání, pak je velmi často účelem také archivace. Je tedy mnohem důležitější, aby to bylo nahráno a abychom měli dobrou a solidní verzi skladby. A ne něco, kde opravdu můžeme cítit, že publikum také prosvítá. Ale publikum je součástí, je neoddělitelnou součástí představení.
Kteří skladatelé jsou vaši oblíbenci?
Součástí mé práce je, že ať už máte před sebou jakéhokoli skladatele nebo jakékoli dílo, musíte si ho zamilovat. Takže cokoli dirigujete, musíte to začít milovat tak moc, že pak nechcete dirigovat nic jiného.
Pak za týden přejdete k něčemu jinému a to se stane vaším oblíbeným dílem a skladatelem a tak dále. Mohu vám říct, že ano, když diriguji Dvořáka, je to můj oblíbený skladatel, diriguji Smetanu, je to můj oblíbený skladatel, i když diriguji Janáčka, Martinů, je to můj oblíbený skladatel…
A pak možná někteří z úžasných současných českých skladatelů, které budu v budoucnu stále více objevovat a možná se také stanou mými oblíbenými skladateli. Ale opravdu si myslím, že to je něco, co je na hudbě tak úžasné, protože hudba nám přináší něco, co nám téměř nic jiného nepřináší.
Myslím, že umění obecně, ale zejména hudba, nás vtáhne do daného okamžiku. A myslím, že to je na hudbě nebo na zážitku z koncertu, jako v publiku, úžasné. Čas je relativní a co se počítá, je ten okamžik a nic jiného. A to je v tom okamžiku nejdůležitější, nechat skladatele, aby nám předal své emoce, a prožít to.
Řekl jste, že musíte mít rád každé dílo, na kterém pracujete. Měl jste někdy skladbu, se kterou jste pracoval a nelíbila se vám?
Lhal bych, kdybych řekl ne. Součástí toho být profesionálním hudebníkem je ale zajistit, aby si toho nikdo nevšiml. Aby lidé zvenčí nemohli poznat, jestli je to skladba, kterou milujete víc než jinou, protože vaším úkolem je reprezentovat skladatele. Vaším úkolem není lidem říkat, co si o tom myslíte. Protože podle mého názoru by to bylo selhání vedoucí role.
‚Jako jít na rande‘
Už jste se seznámil se svými budoucími kolegy, se kterým budete pracovat? S orchestrem?
Seznámil jsem se s nimi všemi, protože jsme už spolu hráli. Myslím, že by bylo špatné, kdybyste spolu nevystupovali, protože, jak jsem řekl, každý orchestr má svou osobnost, stejně jako každý dirigent má svou osobnost.
Je to jako jít na rande. Musíte zjistit, jestli spolu chcete trávit více času, nebo ne. Bylo by to jako přejít od rande naslepo k delšímu vztahu. Myslím, že to by nikdo nikdy neudělal.
Musíte strávit alespoň nějaký čas spolu. V březnu jsme měli společně nádherný koncert v Rudolfinu. Jsem velmi šťastný a cítím se poctěn, že druhá strana, v tomto případě orchestr, zjevně cítí to samé. Byla tam ta chemie, kdy si řeknete: „Jo, pojďme si dát ještě pár rande a uvidíme, kam nás ta cesta společně zavede.“
Takže to byla shoda?
Ano, ano. Přejel jsem prstem doprava nebo doleva. Nevím, jaký je to směr, nemám s tím zkušenosti. To je jedno. Každopádně jeden z těch směrů znamená, že máme pokračovat.
Setkal jste se i s bývalým dirigentem Petrem Popelkou?
Bohužel ne. Doufám ale, že budu mít možnost se s ním setkat. Máme oba velmi nabitý program a on teď dokonce diriguje ve Vídni. Když bylo jasné, že se stane tato výměna, napsal mi velmi milý dopis. A tak si jsem jistý, že najdeme nějaký čas, abychom se sešli a popovídali si.
Popovídali si o čem?
Víte, někdy si říkám, že je to jako u fotbalových manažerů. Když přijde k týmu nový manažer nebo nový trenér, nemusíte s ním předem probírat, jak ten tým vedl on.
Zároveň, pokud máte dobrý vztah, může být užitečné si vyměnit pár nápadů. Jak to vidíte? Jak na tom ten tým teď je? Co si o tom myslíte? Co byste dělal, kdybyste s nimi pokračoval?
Zkušenosti z Japonska i USA
Stále vedete i orchestr v Japonsku, máte nějaké konkrétní zkušenosti z tohoto regionu, které byste chtěl přenést sem? Možná tam dělají některé věci jinak než tady...
Ano, ale to by bylo jako vyprávět své nové přítelkyni, co dělala vaše bývalá přítelkyně. Upřímně si nemyslím, že to tak funguje. Není to jen o Japonsku, pracuji ve Spojených státech i v Evropě s mnoha různými orchestry. Myslím si, že je skvělé mít všechny tyto zkušenosti, protože kamkoli jdete, přinesete něco nového, ale také se něco naučíte.
Čím více zkušeností máte, tím snazší je také pomáhat skupině, ať už se právě nacházíte kdekoli. A pak samozřejmě, pokud jste v odpovědnější pozici, jako je šéfdirigent, je vaší prací pomáhat jim, aby byli co nejlepší. Aby byli schopni hrát tak dobře, jak jen to jde.
Takže ano, musíte mít zkušenosti z jiných míst, abyste to mohli dělat. A myslím, že obecně platí, že čím širší jsou vaše zkušenosti, tím širší je váš rozsah a tím více můžete také přinést. Ale to v žádném případě neznamená, že pokud něco funguje na jednom místě, bude to fungovat i na místě jiném. Vždycky musíte zjistit, s kým pracujete, a pak se snažit, aby to bylo co nejlepší a co nejkreativnější.
Liší se nějak česká hudba od například německé?
Ano, rozhodně. Neomezoval bych to jen na národnost. Myslím, že to může být i regionální záležitost. Můžeme říci, že je to vídeňská hudba nebo pražská hudba. Je to jemné jako hudba z jihu Severní Ameriky nebo ze severu. Jsem přesvědčen, že hudba je hluboce spojená s kulturou, ve které žijeme.
Zároveň úžasnou výzvou je podívat se na to znovu a být otevřený a zajímat se o to, co je vlastně naše kultura kromě stereotypů, o kterých mluvíme. Co je vlastně identita, proč říkáme, že je něco české? Proč říkáme, že je to bavorské? Proč říkáme, že je to francouzské?
V hudbě máme ten dar, že skladatelé velmi často nacházejí způsob, jak to vyjádřit, a často je to spojeno s lidovou hudbou. Tím, že to vychází z určitého folkloru, je v tom určitý nádech, díky kterému můžeme okamžitě rozpoznat českou nebo třeba španělskou hudbu.
Například španělskou hudbu nikdy nezaměníte za anglickou. I když to nemůžeme vždycky jako posluchači přesně pojmenovat, nějak to poznáme. Reaguje nám na to tělo nebo možná duše. A vlastně každý skladatel má svůj vlastní jazyk.
Někteří skladatelé komponují v podobné době a mají nějakým způsobem podobné myšlení, ale vyjadřují věci úplně jinak. Možná že podobné emoce, ale úplně jiným způsobem. Tak to na mne vždy působilo. Jedna z věcí, které mě při studiu partitury velmi baví, je dostat se co nejblíže k jádru specifického jazyka toho skladatele nebo samotné skladby.
Na co se ve vaší práci zde v Českém rozhlase těšíte nejvíce?
Být součástí toho kulturního dědictví a mít tu čest vstoupit do této tradice a udržovat ji při životě. Tradice totiž není něco mrtvého, tradice je něco velmi živého, co žije v naší kultuře. Tradice, kultura a identita jdou ruku v ruce. A přicházet zvenčí se vší úctou, kterou k tomu chovám, a mít to privilegium být skutečně součástí a psát malou, velmi malou kapitolu historie v této tradici, je úžasný pocit.