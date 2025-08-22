Už Havel říkal, že na TrutnOFF se jezdí za atmosférou spiklenecké pospolitosti, vzpomíná Věchet
V Trutnově se do neděle koná TrutnOFF, nejstarší rockový festival u nás. Takzvaný východočeský Woodstock má 41letou tradici a počátky spojené s komunistickou perzekucí i Václavem Havlem, který má dodnes oficiální titul Náčelník. „Jak říkal, lidé sem jezdí za atmosférou spiklenecké pospolitosti. Ten festival není jen o hudbě, ale také o setkávání,“ popisuje jeho zakladatel Martin Věchet, přezdívaný Geronimo.
Tahákem letošního ročníku je Johny Lydon se svou kapelou Public Image Ltd., někdejší hlas a tvář legendárních Sex Pistols. Přesto prý v publiku nepřevažují starší návštěvníci – na některé vystupující, jako je například raper Redzed, chodí mladé publikum. A i Jasná páka přilákala posluchače všech generací.
Martin Věchet, zakladatel Tradičního rockového festivalu v Trutnově, který zahájil další ročník
„Bohužel i my se stejně jako jiné rockové, metalové a multižánrové festivaly potýkáme s tím, že jako by vypadla mladá generace mezi 16 až 27 lety. Společnost se změnila, jsou sociální sítě a lidé udržují virtuální přátelství,“ zamýšlí se.
V posledních letech naopak přibývá dětí, každoročně jich dorazí několik stovek a organizátoři už pro ně museli uspořádat dětský tábor.
„To bylo dříve nemyslitelné, aby sem chodily děti. Takže reagujeme na to, že se nám tu potkávají různé generace od batolat po seniory. Potkal jsem tu 93letého pána o holi, který přijel s jednou kapelou a má v plánu se dožít stovky,“ popisuje.
Magorák u Havla
Na festivalu se stále tvoří fronty na trička s Václavem Havlem, se kterým se Věchet poprvé potkal ve svých 16 letech.
„Byl to normální, hodný člověk. Já jsem v té době neměl žádné školy, nevzali mě na teologickou fakultu a vzdělání jsem si doplňoval různě. Ale když s ním člověk seděl, tak z toho rozhovoru nikdy neodešel jako blbec, ale byl rovnocenným partnerem,“ vzpomíná.
K Havlovým na Hrádeček si jezdil nahrávat zakázané kapely a vždy na něj čekala svačina a čaj magorák, jaký se dělal v kriminálech.
„Viděl, jak pořád v batohu tahám těžký kotoučový magnetofon, a nabídl mi, že mi ho bude předávat na poště. Paní na přepážce ho dobře charakterizovala: ‚Byl tady nějakej pán, přinesl takovej těžkej balík, máš v tom asi magnetofon. A vůbec nic neříkal, byl strašně nesmělej a rychle odešel,‘“ pokračuje Věchet.
„A v podstatě do mě zasel i dramaturgii festivalu, i když nezáměrně. TrutnOFF se vyznačuje rozličností až extrémy, jaké kapely tady vedle sebe hrají,“ dodává.
