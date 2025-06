Už jako malá jsem s čínskými hůlkami zkoušela Aidu, směje se nejmladší dirigentka Národního divadla

Na pražské konzervatoři vystudovala klasický zpěv a dirigování. Spolupracovala s Dětskou operou Praha, působila v libereckém Divadle F. X. Šaldy či v Národním divadle moravskoslezském. Od roku 2023 je dirigentkou Opery Národního divadla a Státní opery. Hostem pořadu Rádia Praha Až na dřeň byla Anna Novotná Pešková. Praha 0:10 22. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dirigentka Anna Novotná Pešková | Foto: Klára Škodová | Zdroj: Český rozhlas

Do Národního divadla nastoupila jako nejmladší dirigentka v jeho historii. Opera je podle ní nadčasové umění a má co nabídnout i mladým lidem. Nové způsoby a moderní nastudování můžou být cestou, jak tyto diváky nalákat.

„Já určitě nejsem konzervativní proud. Myslím si, že operní umění je opravdu moc krásné a mělo by se nabízet i mladým generacím. Není podle mě řešením dělat to pořád stejně. Nové pohledy je nutné nabízet. Fandím tomu.“

Původně chtěla být operní zpěvačkou, nakonec se ale rozhodla pro dirigování, které podle ní nabízí hudbu ze širšího spektra. A navíc prý při něm nemá takovou trému jako při zpívání.

„Mně hudba dává vášeň, prožitek, dojetí, možnost prožít v divadle svoje city, určité naplnění a taky odpočinek. Odmala jsem tíhla k umění, tančila jsem, zpívala a doma jsem si s hůlkami z čínské restaurace zkoušela dirigovat Aidu.“

Dirigentka jako rarita

Práce dirigenta bývala kdysi výhradně mužskou záležitostí. A ani dnes není žen dirigentek zdaleka tolik jako mužů dirigentů. S předsudky se prý ale Anna Novotná Pešková nikdy nesetkala.

„Na to, že jsme v roce 2025, bychom mohli být trochu dál, spousta lidí to stále vnímá jako raritu. Stojím si ale za tím, že u muzikantů to není žádný problém. Ty zajímá především to, jestli jsem připravená.“

Sama měla na škole paní profesorku, takže jí tohle povolání nepřišlo pro ženu tak zvláštní. Za dirigentský pultík ale ve fraku nechodí. „Je těžké najít vhodný kus oděvu, musíte se v tom dobře cítit i pohybovat. A já se hodně pohybuju. Takže hledám, dobrým řešením je nechat si něco ušít,“ směje se.

Co je jejím dirigentským snem? Na jaká operní díla by vzala děti? Co všechno už si vyzkoušela dirigovat? A jakou hudbu poslouchá? Poslechněte si celý rozhovor výše.