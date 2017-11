Zemřel Karel Štědrý. Zpěvák spjatý s divadlem Semafor a hvězda 60. let

Zemřel zpěvák Karel Štědrý. Bylo mu 80 let. Radiožurnálu to potvrdil hudební publicista Miloš Skalka, kterého informovala rodina zpěváka. Štědrý se mimo jiné proslavil duetem s Waldemarem Matuškou 'Mám malý stan' či songem 'Milenci v texaskách' s Josefem Zímou. Známé jsou i jeho hity 'Písmena' a 'Magdaléna'. Jako herec se objevil ve filmech Kdyby tisíc klarinetů nebo Ta naše písnička česká. Praha 8:50 7. 11. 2017 (Aktualizováno: 9:22 7. 11. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zpěvák Karel Štědrý | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Skalka uvedl, že Štědrý zemřel v úterý časně ráno v nemocnici po dlouhé těžké nemoci.

„Vzpomínka na Karla Štědrého vždycky bude veselá. Měl to velké štěstí, že se na začátku své pěvecké kariéry - byl samouk - stal členem Divadla Semafor, se kterým byl neodmyslitelně spjatý celý život. A měl štěstí na velký hit Mám malý stan, který nazpíval s Waldemarem Matuškou,“ řekl Radiožurnálu.

Do posledních chvil s rodinou

Zpěvákova neteř Ivana Štědrá ČTK řekla, že zpěvák zemřel po dlouhé nemoci v jedné pražské nemocnici, kde s ním byla do posledních chvil jeho rodina. Informace o posledním rozloučení se zesnulým sdělí pozůstalí později.

Karel Štědrý vystudoval železniční stavitelství, nikdy se tím ale neživil. V roce 1959 spoluzakládal divadlo Semafor, kde byl ve stálém angažmá do roku 1962. Poté se na nějakou dobu stalo jeho domovskou scénou divadlo Rokoko.

Karel Štědrý 30. března 2015 na koncertu v Pardubicích. | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Na počátku 70. let byl ale zpěvák z divadla „odejit" a následně vystřídal několik tanečních orchestrů. V roce 1974 pak zakotvil jako zpěvák a konferenciér orchestru Karla Vlacha.

Současně Štědrý našel v sobě i scenáristický talent a uplatnil se také jako moderátor v rozhlase a televizi. V pořadu Melodie stříbrného plátna spojil hudební um s celoživotní vášní pro film, uváděl pořad Vysílá Studio A a účinkoval například v Kabaretu u dobré pohody.

V jednom ze starších pořadů vzpomínal Štědrý na to, jak nerad četl. „Já jsem nechtěl číst, já jsem koktal, když jsem chodil do druhé třetí třídy, a musel jsem denně půl hodiny číst. Měl jsem před sebou budík. Když jsem četl a padla celá, tak jsem přestal a máma vždycky povídala: ‚Tebe to nezajímá, jak to dopadlo?‘ A já: ‚Ne, mě zajímají ti kluci venku. Oni už na mě čekají, už pískají, já už musím jít.‘“

V 90. letech začal podnikat s nápojovými automaty a delikatesami. I poté se však často objevoval na jevištích či v televizi, mimo jiné jezdil i jako bavič na turistické zájezdy.

Štědrý byl třikrát ženatý, měl dvě dcery a syna.