V Brně vznikne muzeum Leoše Janáčka. Umožní ho výměna domů v centru mezi městem a biskupstvím

Jakých domů se směna týká? První je Chleborádova vila, nyní základní umělecká škola v Kounicově ulici, kde se také učí hra na varhany. Tato budova patří brněnskému biskupství. Druhý dům je bývalá škola v Jánské ulici.

Tato budova patří městu a to pro ni nemá využití. Tyto dvě nemovitosti tedy změní majitele. Škola má hodnotu 120 milionů korun, vila 68 milionů. Rozdíl zhruba 53 milionů tedy římskokatolická církev doplatí městu.

Výtky opozice

Zastupitelé tuto směnu ale neschválili jednomyslně. Zdrželi se opoziční zastupitelé z SPD. Ti tvrdili, že biskupství získává na rozdíl od města lepší majetek, na kterém může vydělat. Na to zástupci koalice reagovali tak, že biskupství se zavázalo zřídit v budově v Jánské ulici církevní školu, takže na ní určitě nevydělá.

Opoziční Piráti zase kritizovali, že se jim nezdá vhodné, aby se Brno zbavovalo školní budovy, kterou možná jednou bude potřebovat. Koalice to rozporovala. Podle radních magistrát neměl v úmyslu školní provoz v budově obnovit, protože by to bylo nákladné, takže jsou rádi, že tento úkol na sebe vezme církev.

Politici také připomněli, že se město snaží získat Chleborádovu vilu asi třicet let a teprve primátorce Markétě Vaňkové z ODS se podařilo s biskupstvím na něčem dohodnout.

Janáček

Politici i muzejníci, kteří o skladatelův odkaz pečují, směřují k roku 2028, kdy uplyne 100 let od Janáčkova úmrtí. Jestli se to povede, není jisté. Jakmile bude Brno potvrzeným vlastníkem vily, začne řešit, kdo bude platit její opravy a taky vznik expozice.

Starat by se o ni mělo Moravské zemské muzeum. To je zatím ve vile v nájmu. Má tam uložený archiv Janáčkových listin a not, které jsou zapsané na seznamu Paměti světa UNESCO. Prostory jsou ale nevyhovující, vlhké, a proto mezi vzácnými dokumenty neustále hučí odvlhčovače, aby papíry neponičila plíseň.

Moravské zemské muzeum se také stará o Janáčkův památník, malý domek vedle vily, kde skladatel žil a působil. Expozice je tam ale velmi skromná a neodpovídá velikosti a významu tohoto světově uznávaného umělce.