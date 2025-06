V Hradci Králové začíná 30. ročník Rock for People. Nabídne koncerty Linkin Park nebo Guns N’ Roses

Na deseti pódiích se letos vystřídá více než tisíc účinkujících. Vedle Linkin Park a Guns N’ Roses jsou mezi hlavními lákadly i Sex Pistols s Frankem Carterem, Slipknot nebo Avenged Sevenfold. Silnou sestavu doplňují třeba i Biffy Clyro, Fontaines D.C., Awolnation, Skillet nebo Jerry Cantrell, kytarista Alice in Chains. Hradec Králové 7:55 11. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na Rock for People vystoupí i legendární Guns N’ Roses – a to v neděli, kdy během speciálního programu festival oslaví svůj třicátý ročník (ilustrační foto) | Foto: Jiří Štefl | Zdroj: Český rozhlas

S novou zpěvačkou, novou hudbou, ale i se známými hity vystoupí na festivalu skupina Linkin Park – jeden z nejočekávanějších koncertů letošního roku. Zpěvačka Emily Armstrongová se o vokály v kapele dělí s Mikem Shinodou, který kapelu v roce 1996 založil.

„Když jsem slyšel její hlas, tak to bylo vůbec poprvé, co má hlava dokázala přijmout někoho, kdo by se hodil do skupiny Linkin Park. A najednou jsme tady, všechno je tak reálné a velké,“ říká Mike Shinoda. Linkin Park vystoupí na Rock for People v sobotu večer.

Atraktivní program letos doplní i několik novinek. „Očekáváme rekordní návštěvnost, rozšiřujeme areál a posouváme hlavní stage o 150 metrů, abychom zvětšili prostor před ní,“ říká ředitel festivalu Michal Thomes.

Na Rock for People vystoupí i legendární Guns N’ Roses – a to v neděli, kdy během speciálního programu festival oslaví svůj třicátý ročník.

Českou scénu reprezentují Marie Rottrová Ewa Farna nebo například David Koller ve speciálním setu s Prague Philharmonia. Novou společnou desku představí i Vladimír 518 a 7krát3.

Festival zároveň pokračuje ve svém ekologickém přístupu – v areálu se třídí 17 druhů odpadu, většina nádobí je vratná, doprava bezemisní a jídlo stále častěji rostlinného původu.