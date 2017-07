V Malajsii zakázali letní hit Despacito. Upadl v nemilost kvůli 'obscénnímu' textu

Rozhodnutí zakázat hraní písně Despacito ve státním rádiu a televizi oznámil ve středu malajsijský ministr komunikace a multimédií Salleh Said Keruak.

„RTM (společnost Radio Televisyen Malaysia, pozn. red.) nebude hrát tuto píseň na žádné ze svých televizních ani rozhlasových stanic, a to s okamžitou platností," uvedl ministr v prohlášení pro Reuters.

'Nevědí, co to znamená'

Zdůraznil přitom, že zákaz se vztahuje pouze na státem vlastněný mediální prostor. Soukromé stanice prý mohou píseň konfrontovat s platným mediálním zákonem a vyhodnotit další osud Despacita samy - ovšem s tím, že znají názor vlády a její důrazné doporučení s ohledem na „kulturní tradice země".

Kamenem úrazu je text písně, který oplývá sexuálními narážkami: interpreti písně Fonsi a Daddy Yankee se netají tím, co by chtěli „pomaličku" (ve španělském originále „despacito") podnikat s přitažlivou dívkou, která zaujala jejich oko. (Celý text ve španělštině i v anglickém překladu si přečtete například zde.)

V kontextu západního kulturního prostoru nejsou slova písně nijak vulgární a spíše jemně naznačují, než aby explicitně popisovala. V konzervativní Malajsii je však „obscénní", a tudíž nepřijatelný - tedy aspoň pro kritiky z řad místní moci.

„Chápu to jako vážný problém," objasnila mluvčí ženského křídla Malajsijské islámské strany (PAS) důvod, proč Despacito upadla v nemilost. „Tu písničku si zpívají mladí lidé, aniž by věděli, co její text ve skutečnosti znamená."

Záběz z videoklipu k písni Despacito. | Foto: LiusFonziVEVO | Zdroj: Repro YouTube

Útok na uši veřejnosti

Píseň Despacito, společný projekt portorikánského zpěváka Luise Fonsiho a rappera Daddy Yankeeho, pronikla k uším veřejnosti poprvé letos v lednu. Od té doby je atakuje nejen v původní verzi, ale také v remixu s vydatnou pomocí kanadské popstar Justina Biebera a vítězně táhne světem. Mimořádně se jí daří hlavně nyní v létě.

Útokem vzala i hitparády: z prvních příček smetla konkurenty ve 35 zemích a s přibližně 4,6 miliardy přehrání se momentálně pyšní titulem neúspěšnější španělsko-jazyčné popové písně všech dob.

Není to poprvé, kdy se v Malajsii pohoršili kvůli „nepatřičným" plodům západní popkultury, připomíná agentura Reuters. Se zlou se potázaly například některé holywoodské snímky- naposledy Kráska a zvíře, kde se cenzoři ve filmu vypořádali s ošemetným „homosexuálním momentem".

Písničce Despacito neutečete - ani ve vlaku do Barcelony. pic.twitter.com/71vKdUrfyj — Kristina Roháčková (@kristirohacek) 20. července 2017