V Mostě startuje drum&bassový festival Let It Roll. Na účast 30 tisíc lidí budou dohlížet desítky policistů

Jezero Most od čtvrtka do soboty hostí největší drum&bassový festival na světě Let It Roll. Na sever Čech se přestěhoval z vojenského letiště ve středočeských Milovicích. Pořadatelé očekávají plnou návštěvnost, která může dosáhnout až 30 000 lidí. Většina příchozích bude zřejmě z ciziny. Vystoupí přes 100 interpretů na několika pódiích, z nichž jedno bude na vodě. Brány areálu se otevřely v poledne.

Most 12:44 31. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít