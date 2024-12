V O2 universum zněly hity Mira Žbirky. Zahrál je symfonický orchestr, záznam vyjde na desce

Hity Miroslava Žbirky jako Atlantida nebo Co bolí to přebolí v neděli večer rozezněly pražské O2 universum. Ve speciálních aranžích je zahrál symfonickým orchestr. Záznam koncertu by měl vyjít i na desce a streamovacích službách.

Praha 6:52 16. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít