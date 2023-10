Členem Síně slávy Českého rozhlasu se stal Václav Neckář. Vstoupil tam teprve jako druhý hudebník

S tehdejším Československým rozhlasem začal Václav Neckář spolupracovat na začátku šedesátých let, v plzeňském studiu nahrával své první písně.

Proslavil se ale hlavně v pražském ROKOKU. „Pan dirigent přišel ke klavíru a říkal mi: ‚Václave, mám tady ještě jeden part.‘ A zahrál Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě. Já jsem to jednou zazpíval. On mi řekl, že to bylo dobrý a byl z toho šlágr,“ vzpomínal Neckář v Českém rozhlase na vznik svého prvního hitu.

Do síně slávy Českého rozhlasu byl Václav Neckář symbolicky uveden dva dny před svými 80. narozeninami.

Rozhlasová Síň slávy je speciální ocenění, které uděluje generální ředitel Českého rozhlasu výrazným osobnostem Českého rozhlasu za jejich přínos pro rozhlasovou tvorbu a její rozvoj. V minulých letech ocenění převzali například rozhlasový autor a publicista Josef Veselý, skladatel a textař Jan Spálený, reportérka a cestovatelka Pavla Jazairiová, komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček, redaktorka Českého rozhlasu Brno Olga Jeřábková nebo rozhlasová moderátorka Jana Klusáková.