Z elektrikáře autorem vánočních hitů. Brit Andy Park slaví vánoce každý den v roce už 24 let

K Vánocům patří nerozlučně hudba a nemám na mysli jen Rybovu Vánoční mši. Rozhlasové stanice už od začátku prosince hrají vánoční písničky. Povedené i takové, které mají životnost jen pár dní. Do vánočních hitparád ve Spojeném království už pár let zasahuje muž, který si říká Mr. Xmas, tedy Pan Vánoce. On sám prý slaví Vánoce každý den v roce a zpívá o tom i ve svých svátečních hitech. Melksham (Velká Británie) 17:05 24. prosince 2017

Andy Park pracuje jako elektrikář v ospalém městečku Melksham. Do světa showbyznysu se dostal svérázným způsobem. Má rád Vánoce a slaví je každý den v roce posledních 24 let.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Do vánočních hitparád ve Spojeném království už pár let zasahuje muž, který si říká Mr. Xmas. Natáčel zpravodaj Jaromír Marek

„Pořád opravuju pračky, ledničky. Vydal jsem ale tady několik cédéček. Musím neskromně říct, že jsou docela úspěšné. Písničky se vždycky před Vánocemi docela hodně hrají,“ citoval Parka Radiožurnál.

Texty i hudbu si Andy Park píše sám. Jsou stále o tom stejném: o každodenních Vánocích, o tom, jak si každý den posílá vánoční přání a každý den spořádá jednoho vánočního krocana. Není to žádné velké umění, ale lidem se to líbí.

Vánoční posedlost propukla u Andyho v létě 1993. Od té doby je ve Spojeném království celebritou. Alespoň vždy před Vánocemi. Jeho popularita na sebe nenechala dlouho čekat. Pár měsíců poté, co začal se svými nikdy nekončícími Vánocemi, jej pozvala do studia místní televize.

„Bylo to fajn. Všem se to líbilo. Druhý den ale začal blázinec. Televize a noviny si u mě začaly podávat dveře. Nejprve tady Anglii, pak si mě pozvali do Německa, Finska, Švýcarska. Všude jsem vyprávěl svůj příběh. Trvalo to pár týdnů a najednou o mně lidé věděli,“ popsal Park.

Dnes se bez Andyho neobejde vánoční vysílání snad žádné televize. Cenu Grammy asi nikdy nedostane, ale jeho vánočním hitům nejde uniknout.