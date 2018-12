Necelé čtyři minuty, G dur a zvony. Hudební experti hledali recept na vánoční hit

Britští muzikologové přišli s návodem, jak složit zaručený vánoční hit. Začít musí každý u sebe. Největší šanci mají ti, kterým je letos právě 27 let, píše hudební server NME. Co se týče samotné písničky, odborníci napříč celou Velkou Británií vysledovali, že skladba musí být v G dur a dlouhá přesně tři minuty a 57 sekund. Londýn 15:46 23. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Podle výzkumníků tato kritéria splňuje vánoční hit britské dance-popové kapely Pet Shop Boys s názvem Always On My Mind.

Cover písně, kterou proslavil už Elvis Presley, dobyl v popovějším pojetí hitparády před Vánoci v roce 1988. A vůbec nevadí, že nemá vánoční text. Je to ale cover a balada, což je také důležité proto, aby byl hit úspěšný v rádiích.

Kvalita písně je podle muzikologů samozřejmostí, píše NME. Skladby například musí mít zajímavé aranže. Výrazně přitom pomůže, pokud v nich znějí zvony.

Ani tak to ale neznamená, že se skladba automaticky stane předvánočním hitem. Zásadní údajně je, aby šlo hlavně o dobrou muziku.