Vánoce jako hudební žně. OneRepublic, Bon Jovi i Lake Malawi nabízejí nové sváteční hity

Vánoce jsou žně nejen pro obchodníky, ale i pro hudebníky. Řada z nich se snaží prorazit už mezi zajetými svátečními hity. A ne jinak je to i letos. Kdo vydal novou vánoční desku nebo píseň v letošním roce? Praha 11:49 24. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Santa Claus, rolničky a také zamilovaný příběh - přesně na tohle ve své vánoční novince Dear Santa vsází skupina OneRepublic. Američtí hudebníci tvrdí, že jde o jednu z nejkrásnějších popových písní letošních svátků. A chtějí, aby se uchytila stejně jako skladba Christmas Lighst od skupiny Coldplay z roku 2010.

Věda pro děti: Vánoční krab, poleno i čarodějnice. Kdo naděluje dárky v různých koutech světa? Číst článek

Fanoušky letos před Vánoci potěšila i skupina Bon Jovi. „Je to píseň, kterou jsem napsal už před dvěma lety. Byl to hrozný den. Oba rodiče byli nemocní. Napsal jsem tu píseň pro ně a také pro moje děti jako dárek. Znáte to, i když spolu nemůžete na Vánoce být, tak to spojení mezi vámi je,“ popisuje vznik písně Christmas Isn’t Christmas zpěvák Jon Bon Jovi.

Rozšířenou verzi své vánoční desky letos vydal italský tenorista Andra Bocelli. Na albu Family Christmas, jak už název napovídá, spolupracoval se svým pětadvacetiletým synem Matteem a jedenáctiletou dcerou Virginií. A vznikly tak předělávky známých vánočních hitů.

Skleněný strop, nedůvěra ve výkon i složitá témata. Co všechno brzdí popové zpěvačky v Česku Číst článek

Další vánoční píseň - takhle zase v překladu svůj vánoční počin nazvala česká skupina Lake Malawi. Zpěvák Albert Černý se slovenskou zpěvačkou Tamarou Kramar v ní připomínají, že Vánoce jsou o návratech - návratech domů, za rodinou, za svými blízkými a také ke kořenům.

K vánoční atmosféře letos přispěli i další čeští interpreti. Například zpěvák David Deyl ve spolupráci se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu nazpíval písně z legendárních českých pohádek.