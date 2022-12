Vánoční hity roku 2022: Alicia Keys vydala první sváteční album, novou píseň má i Lucie Bílá nebo Slza

Vánoční klasika v novém kabátu - na tohle vsadil legendární britský boyband Backstreet Boys. A když už byli ve studiu, nezůstali jen u předělávky písně Last Christmas. Nahráli celou novou vánoční desku A Very Backstreet Christmas.

Do rhythm and blues polohy zasadila velký hit Happy Xmas (War Is Over) zpěvačka Alicia Keys. Patnáctinásobná držitelka hudební ceny Grammy také fanoušky potěšila vůbec prvním svátečním albem. Na desce Santa Baby je jedenáct písní - čtyři originální, ostatní jsou předělávky klasických vánočních hitů.

A pozadu nezůstal ani Sam Ryder, který letos reprezentoval Británii na hudební soutěži Eurovize. S mnoha dalšími umělci nazpíval soundtrack k filmové novince s názvem Tvoje, nebo moje Vánoce?

K letošní vánoční náladě přispěli i tuzemští interpreti. Novinku představila Lucie Bílá nebo skupina Slza. české hudební duo vsadilo ve videoklipu na známé tváře - hlavních rolí se ujali životní partneři Zlata Adamovská s Petrem Štěpánkem.

„Chtěli jsme to pojmout trochu netradičně oproti klasickým vánočním slaďákům, a tak jsme šli cestou energičtějšího, funkovějšího stylu. Song vznikl letos v září na chalupě v Orlických horách. Napsali jsme ho spolu s naším anglickým producentem Oliverem Somem a kupodivu jsme se na to dokázali naladit i bez sněhu, vánoční výzdoby a cukroví,“ říká Petr Lexa ze skupiny Slza.

Svůj první vánoční singl poslali do světa i Václav Voxel Lebeda s manželkou Marií. „Píseň „Vánoce přicházejí“ jsem dostal jako dárek od své ženy Marušky na minulé Vánoce. Tajně mi ji s našimi syny nahrávala vždy, když jsem na chvilku odjel z domu. A protože to byl ten nejkrásnější dárek, rozhodl jsem se píseň se ženou dopsat a udělat radost těm, co nás rádi poslouchají,“ popisuje vznik písně Lebeda.

Sváteční vysílání hudebně obohatily i stanice Českého rozhlasu. Dětský pěvecký sbor s rozhlasovými symfoniky dobarvuje atmosféru Vánočního přání Davida Deyla a zpěvačky Kristiny.