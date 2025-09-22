Varhany mlčí, hraje jukebox. V harrachovském kostele pomáhá hudba zachránit hudbu

  • V kostele v krkonošském Harrachově hrají z jukeboxu | Foto: Johana Tománková | Zdroj: Český rozhlas

  • Další fotografie (4)

V krkonošském Harrachově hraje v kostele při bohoslužbách jukebox. Zajímavá atrakce má pomoct k tomu, aby se farnosti podařilo vybrat víc peněz na opravu 200 let starých varhan. Skladby v jukeboxu jsou nahrávkami koncertů právě z tohoto nástroje. A na hudbě je jejich stáří občas slyšet.

Jukebox vypadá poměrně vkusně, je to dřevěná skříňka, kde je dotykový displej a když se ho někdo dotkne, tak se na obrazovce ukazují skladby, které jukebox nabízí. Po vhození dvaceti korun vybírá farář Ivo Kvapil skladbu Fuga a moll.

 „Těch asi 15 skladeb, co je v tom jukeboxu, jsou všechny nahrané na současném stavu varhan s tou myšlenkou, že třeba za tři roky ty samé skladby někdo přehraje na nových opravených varhanách a i nezkušené ucho pozná rozdíl,“ říká farář Kvapil.

„Pak tady budou bližší informace k opravám varhan a jejich historii, a když to všechno půjde dobře, tak příští rok by měla začít první etapa. Protože ty varhany, když se člověk podívá zevnitř kostela na skříň, tak to vypadá moc hezky. Když se ale někdo podívá pozorněji, tak vidí, že ty píšťaly jsou opravdu malý zázrak, že ještě hrají,“ vysvětluje Kvapil. 

Oprava varhan by měla vyjít na 3 až 5 milionů korun. Lidé můžou na jejich opravu přispět také přímo v kostele do pokladničky nebo na elektronické sbírce na webu města.

