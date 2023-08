Po krátké nemoci zemřel Vašo Patejdl, člen skupiny Elán. Bylo mu 68 let

Po krátké a těžké nemoci v sobotu ve věku 68 let zemřel slovenský zpěvák, klávesista a textař Vašo Patejdl, spoluzakladatel slovenské hudební skupiny Elán. Kapela, která po několikaleté přestávce na hudební scéně na září 2024 chystala koncerty v Praze a v Bratislavě, to oznámila na sociálních sítích. Aktualizováno Bratislava 11:17 19. 8. 2023 (Aktualizováno: 11:47 19. 8. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vašo Patejdl a Jožo Ráž | Foto: David Kundrát/CNC | Zdroj: Profimedia

„S nekonečnou bolestí a prázdnotou v našich srdcích vám oznamujeme, že dnes 19. srpna 2023 nás v nočních hodinách po krátké a těžké nemoci navždy opustil mimořádný a vzácný člověk, náš celoživotní přítel, výjimečný a geniální hudebník a hudební skladatel megahitů světové úrovně, Vašo Patejdl,“ napsal Elán na facebooku.

Skupina v rámci akce Elán 70 plánovala příští rok dva koncerty - v Praze a v Bratislavě. Hudebníci naposledy vystoupili v roce 2018, kdy při svém turné v Česku a na Slovensku mimo jiné vyprodali pražskou O2 arénu. S Elánem se následně už poněkolikáté rozloučil frontman Jožo Ráž. Důvodem jednorázového návratu v roce 2024 měla být oslava 70. narozenin Ráže a Patejdla.

Patejdl, který se narodil 10. října 1954 v Karlových Varech, spolupracoval i se slovenským zpěvákem Richardem Müllerem, pro kterého složil hit Po schodoch. Vytvořil také hudbu pro film Fontána pro Zuzanu z roku 1986, pro filmovou pohádku Sedmero krkavců z roku 2015 nebo muzikál Jack Rozparovač, který se hrál v pražském Divadle Kalich, ale také v Jižní Koreji nebo Japonsku.

Patejdl, který kromě zpěvu také hrál na klávesy, patřil k pilířům skupiny Elán. Její členové ji dali dohromady už v roce 1968, Patejdlovi bylo tehdy čtrnáct. A jméno skupiny, plné jakéhosi revolučního optimismu, jí zajišťovalo možnost rozletu.

Na začátku sedmdesátých let jezdil Elán do zahraničí s převzatými písničkami, od druhé poloviny se snažili prosadit na domácí scéně. V roce 1978 nahráli první písničku, o dva roky později první desku s názvem Osmy svetadiel. Píseň Kaskadér zahájila nepřetržitou sérii hitů.

Od kapely pak Patejdl v roce 1985 odešel, ale o jedenáct let později se zase vrátil. „Slávu jsem vydržel pět let a pak jsem si řekl: ‚Stačilo.‘ Dělali jsme i 200 koncertů za rok. To je člověk doma měsíc. Měli jsme rodiny, už jsme nebyli nejmladší,“ vzpomínal loni v rozhovoru pro Český rozhlas Dvojka.

Skupina Elán | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Po revoluci se kvůli kontroverzním výrokům frontmana Jožo Ráže, zastánce Vladimíra Mečiara a komunistů, stávalo, že na koncert přišlo pouhých 30 skalních fandů. Následovala ale nehoda na motorce a boj o život. Poté, co se vrátil na pódium, se z písně Voda, čo ma drží nad vodou, který natočil těsně před nehodou, stal největší hit skupiny posledních let.

Skupina změnila za léta hraní několikrát sestavu. Jádrem ale zůstávala trojice Ján Baláž, Vašo Patejdl a lídr Ráž. K nejznámějším deskám patří Hodina slovenčiny (1985), Detektívka (1986), Neviem byť sám (1987), Rabaka (1989), Hodina nehy (1995) a Legendy 1-5. Alba z let 1995 (Hodina nehy), 1997 (Hodina pravdy) a 1998 (Elán Unplugged) dosáhla platiny.