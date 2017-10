Ve věku 71 let zemřel česko-americký skladatel Kubík. Jeho skladby poslouchají lidé po celém světě

Ve věku 71 let zemřel 27. října v USA, kde téměř tři desítky let působil, jeden z mezinárodně úspěšných představitelů české kompoziční školy, skladatel, pedagog a organizátor Ladislav Kubík. ČTK to v úterý sdělili jeho přátelé.

