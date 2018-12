Věčný rebel s bourbonem v ruce a vlasy ‚jako po výbuchu granátu‘. Keith Richards slaví 75. narozeniny

Britský kytarista a zakládající člen The Rolling Stones Keith Richards slaví 75. narozeniny. V kapele hraje od jejího prvního vystoupení v roce 1962 - tedy 56 let. V rámci turné zavítal několikrát i do České republiky. V srpnu 1995 přišlo na Rolling Stones na pražský Strahov 130 000 lidí, což je tuzemský rekord. Dartford (Velká Británie)/Praha 12:42 18. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Keith Richards slaví 75. narozeniny. | Foto: Reuters

Člen britských Rolling Stones Keith Richards se narodil 18. prosince 1943, pět měsíců po svém parťákovi z kapely Micku Jaggerovi. Díky svému vyžilému vzhledu ztělesňuje archetyp rockera. Také se o něm říká, že podle všech platných přírodních zákonů by měl být už dávno mrtvý. Legendární kytarista má však mimořádně tuhý kořínek a navzdory všem předpokladům stále žije i hraje, o čemž se loni mohli přesvědčit i fanoušci v Praze.

Věčný rebel, vždy s cigaretou v ústech či s bourbonem v ruce a s vlasy „jako po výbuchu granátu“, se s Jaggerem poznal už na základní škole. Rolling Stones dali dohromady začátkem 60. let, první koncert odehráli v londýnském klubu Marquee 12. července 1962. Uhlazený estét, intelektuál a výrazný zpěvák Jagger s nespoutaným Richardsem brzy vytvořili výjimečnou autorskou dvojici přezdívanou Glimmer Twins (Blýskavá dvojčata), která dodnes tvoří základ „Stounů“.

A to přesto, že Richards se ve svém životě rozhodně nedržel zpátky. Množství alkoholu a drog, které zkonzumoval, by zabilo několik urostlých chlapů. LSD bral po hrstech, řadu let byl závislý na heroinu a kvůli drogám měl i opletačky se zákonem. S užíváním kokainu zase Richards přestal až v roce 2006, když spadl na Fidži z palmy a podstoupil operaci mozku.

Samostatnou kapitolou v Richardsově životě je alkohol, říkalo se třeba, že denně musí vypít alespoň jednu láhev vodky. A když se jednou ptali jeho druhé ženy Patti Hansenové, zda jí vadí, že Keith pije hodně bourbonu, odvětila: „Vůbec ne, mně nejvíce vadí, že kromě bourbonu nepije nic jiného.“ S Hansenovou se Richards oženil v roce 1983 a má s ní dvě dcery. S první ženou, modelkou Anitou Pallenbergovou, která jej provázela nejdivočejšími roky života, má dceru a syna.

Někdejší prezident Václav Havel a členové kapely Rolling Stones Keith Richards a Mick Jagger | Foto: Alexandr Malachovský/CNC | Zdroj: Fotobanka Profimedia